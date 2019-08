Pavol Hirka

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ženy zbierajú plastový odpad, z ktorého v krajine budujú školy pre deti

Tieto ženy si za svoju prácu zaslúžia obdiv.

ABIDJAN 5. augusta - Domov opúšťa pred svitaním, zatiaľ čo jej deti stále spia. Spolu s kamarátkou smerujú do susedstva, ktoré obývajú lekári a biznismeni. Ako informuje portál NY Times, Mariam Coulibaly a ďalšie ženy v najväčšom meste Pobrežia Slonoviny zbierajú plastový odpad, z ktorého sa následne robia plastové tehly.

Tie sa potom používajú na stavbu škôl v celej krajine. Takýmto spôsobom nielenže pomáhajú čistiť životné prostredie a zlepšovať vzdelanostnú úroveň krajiny, ale aj zarábajú peniaze. Mariam dúfa, že jej to pomôže dostať sa do strednej triedy. „Nemáme dobré ceny," hovorí usilovná žena o súčasných kupcoch, no dodáva: „Toto nám pomôže."

Potrebujú oveľa viac škôl

Priemerne si zarobia ženy týždenne 8,5 až 17 dolárov (7,6 až 15,3 eur), výrazne pomôcť by im ale mohla nová továreň, ktorá bude produkovať plastové tehly lokálne (zatiaľ sa dovážajú z Kolumbie). Ako vysvetľuje spoločnosť Conceptos Plásticos, ktorá zabezpečuje celý proces, príjem týchto žien možno porastie dvoj alebo trojnásobne, keďže budú môcť predávať niektoré typy plastového odpadu, ktoré doteraz nemohli.

Recyklácia, ilustračný obrázok Foto: pixabay.com/nikofendi

Mariam je hlavou organizácie „Bojujúce ženy" (The Fighting Women), ktorá ma dvesto členov. Odpad zbiera už približne dvadsať rokov, jej manžel je taxikárom. Po tom, čo sa vráti z ranného zberu, vykoná domáce práce a večer ide s ďalšími ženami znovu do ulíc. Odpad následne predávajú buď do továrne, alebo prostredníkom na recyklačnom trhu v Abobo-Baoulé.

Za deväť rokov bolo vybudovaných deväť školských tried v chudobnej štvrti Gonzagueville na okraji Abidjanu a v dvoch malých farmárskych dedinách. Ako vysvetľuje minister školstva, krajina zúfalo potrebuje viac takýchto tried - v niektorých starých sa totiž tlačí aj 90 študentov. Firma Conceptos Plásticos má s organizáciou UNICEF podpísaný kontrakt, podľa ktorého musí dodať 528 tried pre približne 26 400 študentov, čo je približne 50 študentov na triedu.