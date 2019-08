TASR

Dnes o 17:31 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní F1: Verstappen získal v Maďarsku prvú pole position v kariére

Dvadsaťjedenročný Verstappen získal prvú pole position v kariére a stal sa jubilejným stým jazdcom v histórii F1 s kvalifikačným prvenstvom.

JH12 Monza - Legenda formuly 1 Nemec Michael Schumacher sleduje druhý tréning F1 na talianskom okruhu v Monze 12. septembra2008 - dva dni pred nedeľňajšou Veľkou cenou Talianska. — Foto: TASR/AP

Budapešť 3. augusta (TASR) - Holanďan Max Verstappen na Red Bulle odštartuje z pole position Veľkú cenu Maďarska F1. Sobotnú kvalifikáciu vyhral časom 1:14,572 minúty, ktorým stanovil nový rekord Hungaroringu. O 18 tisícin sekundy prekonal Fína Valtteriho Bottasa na Mercedese, z tretej priečky vyrazí v nedeľu o 15.10 h Bottasov britský tímový kolega Lewis Hamilton (+0,197 s).

Dvadsaťjedenročný Verstappen získal prvú pole position v kariére a stal sa jubilejným stým jazdcom v histórii F1 s kvalifikačným prvenstvom. V pretekoch má na konte sedem víťazstiev, radoval sa na dvoch z predchádzajúcich troch veľkých cien. "Je to neuveriteľné. Ešte na nás čakajú preteky, ktoré sú najdôležitejšie, ale je to pekné pre celý tím," citoval Holanďana portál autosport.com. V hodnotení šampionátu figuruje na treťom mieste so ziskom 162 bodov. Na čele je obhajca titulu Hamilton (225) pred Bottasom (184).

Výsledky kvalifikácie Veľkej ceny Maďarska F1:

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:14,572 min, 2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +0,018 s, 3. Lewis Hamilton (V. Brit./Mercedes) +0,197, 4. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,471, 5. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +0,499, 6. Pierre Gasly (Fr./Red Bull) +0,878, 7. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +1,228, 8. Carlos Sainz (Šp./McLaren) +1,280, 9. Romain Grosjean (Fr./Haas) +1,441, 10. Kimi Räikkönen (Fín./Alfa Romeo) +1,469