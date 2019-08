TASR

Basketbal: Slováci po prehre so Švajčiarmi budú hrať o 21. až 24. miesto

Zverenci trénera Karola Kučeru nezvládli záverečnú štvrtinu, v ktorej zaostali o osemnásť bodov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Martin Baumann

Oradea 2. augusta (TASR) - Slovenskí basketbalisti do 18 rokov prehrali v piatkovom zápase o 17. - 24. miesto na ME v Rumunsku so Švajčiarskom 61:83. Zverenci trénera Karola Kučeru nezvládli záverečnú štvrtinu, v ktorej zaostali o osemnásť bodov. Slováci sa najbližšie predstavia v zápase o 21. až 24. miesto v sobotu o 13.00 h proti úspešnému z konfrontácie Rakúsko - Luxembursko.

B-kategória ME basketbalistov do 18 rokov – o 17. až 24. miesto:

Švajčiarsko – Slovensko 83:61 (37:36)

Najviac bodov Švajčiarska: Martina a Barba po 18, Nwokeabia 12 - - zostava a body SR: O'Connell 14, Lukáč 9 (3 trojky), Šimoňák 7, Šipkovský 4, Skubeň 2 (Rakai 11, Chaban 9, Lenjik 3, Dzugas 2, Mičuda 0)

TH: 22/14 – 19/9, fauly: 18 - 22, trojky: 3 - 8, rozhodovali: Davydov (Rus.), Velikov (Bul.), Ivaškov (Biel.)