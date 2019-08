TASR

Bratislava: Mesto chce zlepšiť organizovanie podujatí vo verejnom priestore

Bratislava 1. augusta (TASR) – Organizovať podujatia vo verejnom priestore je náročné a aktuálne fungujúci systém povoľovacích procesov je mimoriadne neprehľadný. Tvrdí to mesto Bratislava, ktoré chce preto zefektívniť a zlepšiť organizovanie takýchto podujatí. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Mestská príspevková organizácia Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) v spolupráci s občianskym združením Punkt pripravujú sériu odporúčaní a systémových vylepšení pri organizovaní verejných podujatí v Bratislave. "Tieto odporúčania majú pomôcť hlavne organizátorom verejných podujatí," sľubuje samospráva. Prostredníctvom on-line dotazníka zbierala aj dáta, aby bol výskum čo najrelevantnejší. Organizátorov sa v ňom pýtala aj na problémy pri vybavovaní povolení, na infraštruktúru či komunikáciu s úradmi. "Verejné priestranstvá sú kľúčové pri vytváraní celkovej atmosféry mesta. Ak fungujú správne, sú živé, bezpečné a atraktívne pre ľudí, ktorí tu radi trávia svoj čas rôznymi spoločnými aktivitami," tvrdí mesto. Priznáva však, že organizovať podujatia vo verejnom priestore je náročné a aktuálne fungujúci systém povoľovacích procesov je mimoriadne neprehľadný.

BKIS sa podľa magistrátu už dlhšie snaží vniesť do tejto problematiky riešenia, iniciuje odbornú diskusiu všetkých zainteresovaných strán a v máji vstúpilo do spolupráce so združením Punkt v projekte Zefektívnenie procesu organizovania podujatí vo verejnom priestore. Do projektu sa zapojili aj Metropolitný inštitút Bratislavy a oddelenie kultúry bratislavského magistrátu. Cieľom je zjednodušiť všetky procesy, definovať kľúčové odporúčania a priniesť návrhy systémových zmien i vylepšení pri organizovaní podujatí v hlavnom meste.