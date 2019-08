TASR

Dnes o 14:58 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dolný Zemplín: Vďaka novej kanalizácii sa zlepší životné prostredie

Nová kanalizácia prinesie aj zlepšenie životného prostredia v regióne.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Michal Svítok

Dolný Zemplín 2. augusta (TASR) – Obyvatelia Trhovišťa a Bánoviec nad Ondavou sa môžu napájať na novú kanalizáciu a čistiareň odpadových vôd (ČOV). Informuje o tom Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS).

„Kolaudácia stavieb bola ukončená v júni, kanalizácia bola do prevádzky uvedená pred pár dňami. Samotná ČOV získala kolaudačné rozhodnutie do skúšobnej prevádzky na obdobie jedného roka, po bezproblémovom fungovaní bude definitívne slúžiť občanom," informuje VVS. Ako ďalej uvádza, na ČOV by sa neskôr mala napojiť aj obec Moravany. Využívať by ju tak malo 4146 obyvateľov.

Nová kanalizácia prinesie aj zlepšenie životného prostredia v regióne. „Celý proces odvádzania odpadových vôd aj ich čistenia bude spĺňať prísne európske normy na vypúšťanie odpadových vôd," ozrejmil investičný riaditeľ VVS Róbert Hézsely.

V Bánovciach v rámci projektu vybudovali 238 prípojok, v Trhovišti 311. Žiadosti o pripojenie na verejnú kanalizáciu si obyvatelia oboch obcí začali podľa informácií VVS podávať v polovici júla. „Odbočky s revíznymi šachtami sú zrealizované, domácnosti si musia pripojiť už len vnútornú kanalizáciu na revíznu šachtu. Je potrebné, aby kontaktovali príslušné zákaznícke centrum v Michalovciach, prípadne telefonicky cez Call centrum požiadali o pripojenie," vysvetlil vedúci strediska VVS, závod Michalovce Miroslav Maťaš.

Pri výstavbe zaznamenali pracovníci aj prekvapenie. Počas archeologického prieskumu v Trhovišti objavili historické nálezy. „Niektoré boli dokonca datované z obdobia pred naším letopočtom," konštatoval Hézsely.

Celkové náklady na realizáciu projektu predstavovali 11.632.209,64 eura. Nová vodárenská infraštruktúra bola vybudovaná z financií z európskych fondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov VVS. Vodárenská spoločnosť tiež informuje, že v súčasnosti finišujú aj práce na výstavbe kanalizácie a ČOV v Kráľovskom Chlmci a tiež v obciach Malé a Veľké Trakany, ktoré budú pripojené na intenzifikovanú ČOV v Čiernej nad Tisou.