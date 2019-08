TASR

Dnes o 14:47 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Fortuna liga: Nemec odstúpil z postu hlavného trénera FK Pohronie

Fortunaligového nováčika v najbližších stretnutiach povedie druhý člen doterajšieho trénerského tandemu Rastislav Urgela

Na snímke tréner Milan Nemec počas tlačovej konferencie FK Pohronie pred začiatkom futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 — Foto: TASR/Ján Krošlák

Žiar nad Hronom 2. augusta (TASR) - Milan Nemec sa z osobných a zdravotných dôvodov rozhodol rezignovať na pozíciu hlavného trénera futbalistov FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa. Fortunaligového nováčika v najbližších stretnutiach povedie druhý člen doterajšieho trénerského tandemu Rastislav Urgela, ktorému bude dočasne pomáhať mládežnícky kouč Radoslav Vanko.

Klub bude v najbližšom čase hľadať náhradu. „Je nám to veľmi ľúto, no jeho rozhodnutie rešpektujeme v plnom rozsahu. Ďakujeme za prácu, ktorú pre náš klub odviedol počas dvoch sezón, keď sa podarilo z tímu bojujúceho o záchranu v II. lige vybudovať mužstvo, ktoré postúpilo do Fortuna ligy. Aj keď už nebudeme naďalej spolupracovať, meno trénera Milana Nemca ostane navždy spojené s naším klubom a trvalo zapísané v jeho histórii," uviedlo Pohronie na svojej oficiálnej stránke.

Nováčik prehral s úradujúcim šampiónom ŠK Slovan Bratislava 1:3 a vicemajstrom FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:5. V tabuľke mu patrí predposledná jedenásta priečka, v sobotu o 19.00 h nastúpi v treťom kole FL na ihrisku MFK Ružomberok.