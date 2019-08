TASR

Dnes o 14:26 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Réway si zahral v jednom útoku s Jágrom, hovorí o skvelom pocite

Jarda je nesmierne šikovný hokejista, hovorí o príležitosti slovenský hokejista.

Na snímke Martin Réway ešte ako člen Slovana Bratislava, archívna snímka — Foto: TASR/Marko Erd

Kladno 2. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway absolvoval víťazný debut v drese Kladna. Proti Litvínovu ešte chýbal (4:5 pp), ale v druhom prípravnom zápase už nastúpil v strede prvého útoku s hrajúcim majiteľom klubu Jaromírom Jágrom na krídle. Hoci ani jeden nebodoval, nováčik najvyššej českej súťaže zdolal Slaviu Prahu 6:4.

Dvadsaťštyriročný Réway od pondelka bojuje v Kladne o kontrakt. „Bolo to pomerne dobré, čakal som, že to bude trocha horšie. Na pozícii centra som nehral dlho, takže je to pre mňa o čosi náročnejšie. Snáď mi to pôjde. Som rád, že som si to vyskúšal a snáď to bude lepšie a lepšie," povedal pre portál idnes.cz Réway, ktorého nadchla spolupráca so 47-ročným legendárnym českým hokejistom.

"Skvelý pocit! Jarda je nesmierne šikovný hokejista. Má obrovskú silu, takže keď má puk, nemusíte sa báť, že ho hneď stratí, dokáže ho podržať. Sám som až prekvapený, ako dobre vie prihrať. Na tréningu mi koľkokrát nájde úplne neuveriteľnú prihrávku. Naozaj je neskutočné, čo vo svojom veku stále dokáže," povedal Réway.