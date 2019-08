TASR

Na budove gymnázia v Poprade zachraňujú sgrafito od „mozaikovej lady"

Autorkou sgrafita je bezpochyby spomínaná H. V. Ondrušová, keďže v dolnom rohu je signovanie. Ide o umelkyňu s nemeckými koreňmi, ktorá v medzivojnovom období študovala v Českej republike a po roku 1948 sa vydala, tvorila a žila práve v Košiciach.

Na snímke časť poškodenej mozaiky z roku 1963 autorky Herty Vicctorin Ondrušovej počas rekonštrukcie na budove Gymnázia Dominika Tatarku v Poprade — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 2. augusta (TASR) – Reštaurátori zachraňujú sgrafito od „Mozaikovej lady“ na budove gymnázia Spojenej školy D. Tatarku v Poprade. Herta Victorin Ondrušová je známa hlavne v Košiciach svojimi, viac ako päťdesiatimi, mozaikami. Jej dielo na fasáde popradského gymnázia je jedným z mála svojho druhu na Slovensku. Iniciátorkou jeho záchrany je učiteľka gymnázia Jana Harbuľová, ktorá učí predmet umenie a kultúra.

„Škola už zhruba tri roky rozmýšľa nad opravou fasády budovy, na začiatku sme riešili s pamiatkovým úradom, či je dielo ešte v stave zachovať ho alebo bude asanované. Pamiatkari rozhodli, že je nutné ho zachrániť, tak sme následne hľadali reštaurátora, ktorý by sa na to podujal. S reštaurovaním sa začalo v týchto dňoch,“ priblížila Harbuľová.

„Naše sgrafito je jedinečné, pretože je jediné, ktoré H. V. Ondrušová urobila práve takouto technikou. Vzniklo v roku 1963, teda v čase, keď bola postavená aj samotná budova,“ doplnila Harbuľová. Projektom záchrany sa zaoberala spolu so svojimi žiakmi, pričom hľadali najmä fakty o autorke a zároveň aj spôsob ako dielo interpretovať. Sgrafito sa podarí zachrániť pre ďalšie generácie aj vďaka podpore z Nadácie Pontis.

„Ide o veľmi poškodené sgrafito v dôsledku poveternostných podmienok, ale aj pre mechanický zásah, keď sa ho snažili opraviť a použili nevhodnú farbu, ktorá neprepúšťa vlhkosť. Rozsah poškodenia sme zistili až po postavení lešenia, keď sme sa k nemu dostali bližšie,“ priblížil aktuálny stav reštaurátor Martin Kutný, ktorý sa zaoberá najmä štukovým prvkami na fasádach a reštaurovaniu kameňa.

Dodal, že viaceré časti omietky opadali, vo vrchnej časti bude potrebné zreštaurovať takmer celú plochu podľa historických fotografií. Východoslovenská galéria v Košiciach poskytla aj historické zábery ešte nepoškodeného diela.

V spodnej časti popradského sgrafita sa zachovalo približne 70 percent. „Musíme pri obnove použiť technológiu, akú použila aj samotná autorka, takže musíme zistiť štruktúru pôvodnej omietkovej vrstvy. Na upevnenie uvoľnených častí však používame už nové a kvalitnejšie omietky, farby aj lepidlá,“ ozrejmil Kutný.

Najprv zachytili uvoľnenú omietku v podložke, uvoľnené miesta navŕtali a do dier vstriekli špeciálne lepidlo. Odstrániť musia aj bielu a červeno-hnedú farbu, ktorou dielo premaľovali, čo prispelo k poškodeniu pôvodnej štukovej omietky. „Zistili sme, že pôvodná farba bola vo svetlých častiach jemne ružová a originálny tmavý podklad bol viac hnedý ako teraz,“ doplnil Kutný s tým, že pri tvorbe výtvarnou technikou sgrafito sa vrstvia farebné omietky na seba, pričom tmavšia slúži ako podklad.

Do jednotlivých vrstiev sa následne dávajú pigmenty a do svetlejšej omietky sa vyškrabe obrazec, aby presvitala tmavšia vrstva. „Táto veľmi stará technika sa používala nielen na fasádach budov, ale aj v interiéri,“ dodal Kutný.

Predpokladá, že poškodené dielo na popradskom gymnáziu sa mu podarí opraviť do konca augusta. Následne sa v polovici septembra uskutoční v Tatranskej galérii integrácia tohto diela do mestského prostredia, a to prostredníctvom výstavy diel študentov viažucich sa ku sgrafitu a prednášok.