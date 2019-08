Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Toto sú tri pravidlá na svadbe, ktoré by mal každý hosť dodržiavať, radí expertka na etiketu

Aj napriek novým trendom na svadbách by sa nasledujúce pravidlá mali dodržiavať.

Svadobný deň patrí jedine neveste a ženíchovi — Foto: Pexels

BRATISLAVA 3. augusta - Väčšina ľudí si pri zmienke o svadbe predstaví kostol, honosné biele šaty nevesty a veľkú hostinu. Tradičné svadobné zvyky sa ale menia. Nevesty chcú čím ďalej, tým viac niečím oživiť ich najviac očakávaný deň. Čo sa týka miesta obratu, kostoly vystriedajú pláže a vonkajšie oltáre.

Už nie je nevyhnutné, aby nevesta mala na sebe dlhé biele šaty s dlhou vlečkou. Svadobné hostiny sa tiež líšia od tých, na ktoré chodievali naši starí rodičia. Veľká oslava so stovkami ľudí už nie je nevyhnutná. Sú ale nepísané pravidlá, na ktoré by sa podľa etikety nemalo zabúdať a týka sa to práve hostí na svadbe.

Podľa expertky na etiketu Diane Gottsmanová, s ktorou sa rozprával portál The Independent, by nasledujúce tri pravidlá mal dodržať každý svadobčan:

Neoblečte si biele šaty

Biela farba patrí v tento deň jedine neveste. Nikto iný by si na svadbe nemal obliecť biele šaty. Je mnoho krásnych farieb a kombinácií, čo si prítomné dámy môžu zvoliť. Nezabúdajme ale ani na pánov. Ani oni by nemali mať na sebe biely oblek alebo frak. Hoci je to možno v dnešnej dobre moderné, treba si uctiť tradície a neporušiť bontón.

Svadobčania by mali akceptovať požiadavky mladomanželov Foto: Pexels

Žiadosť o ruku na cudzej svadbe je zakázané

Svadba je romantická a chytí každého za srdce. Páry, ktoré spoločne zažijú tento moment s nevestou a so ženíchom, sa ľahko môžu rozcítiť. Možno si myslíte, že je to romantické miesto na žiadosť o ruku, ale opak je pravdou.

Podľa Diane Gottsmanovej by ste na to nemali ani myslieť. Je to deň, ktorí patrí výlučne mladomanželom. Na tento krásny deň čakali už dlho a nebolo by od vás fér, aby ste im to pokazili.

Ak je to svadba bez detí, akceptujte to

Niektoré svadby sú proste bez detí. Manželský pár sa tak rozhodol a vy to musíte akceptovať. Nie sú žiadne výnimky. Expertka na etiketu radí, aby ste za snúbencami, či by neurobili vo vašom prípade výnimku, ani nechodili. Užite si svadbu v spoločnosti dospelých ľudí a nerozmýšľajte nad dôvodom, prečo sa pár rozhodol pre tento variant.