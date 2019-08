Kristián Plaštiak

Na výsledku sa nezhodnú ani kalkulačky. Internet rozhádal jednoduchý príklad, aké je správne riešenie?

Ľudia museli zapojiť mozgové závity.

BRATISLAVA 4. augusta - Matematika nie je kamarátka so všetkými. Ako sa zvykne hovoriť, niekto na to má, niekto zasa nie. Tak je tomu aj v tomto prípade (alebo skôr príklade), ktorý sa objavil na internete. Ľudia sa nedokážu zhodnúť na tom, aký je správny výsledok. Dokážete ho vypočítať?

Na internete sa strhlo niekoľko slovných sporov, ktoré, nanešťastie, prerástli aj do hádok a urážok. Ľudia sa jednoducho nedokážu zhodnúť na správnom výsledku.

Ľudia v komentároch tvrdia, že výsledok je jednoducho 1. Iní tento výsledok odsudzujú, považujú ho za nesprávny a tvrdia, že ten správny je až 16. Ako je to správne?

Príklad, ktorý rozdelil ľudí na dva tábory Foto: Bored Panda

Dôvod, pre ktorý neexistuje zhoda v tejto rovnici, je pomerne jednoduchý. Ľudia totiž používajú rôzne pravidlá o tom, v akom poradí by sa malo počítať. Môžete spočítať 2 a 2 v zátvorkách a vydeliť 8 s 2. Takisto môžete aj vynásobiť zátvorku pomocou 2 pred ňou. Znie to naozaj neuveriteľne, ale je to tak. Na výsledku sa dokonca nevedia zhodnúť ani kalkulačky, ktoré ľudia považujú za neomylné.

Foto: Twitter

Správne riešenia sú teda dve

Obe možnosti výpočtu Foto: Bored Panda

Tu je video z Twitteru, na ktorom sa muž riadil jednou možnosťou výpočtu.

