Topoľa: Dobrovoľníci osadia na vojnovom cintoríne tabuľky s menami padlých

Topoľa 1. augusta (TASR) – Na vojnovom cintoríne z prvej svetovej vojny v obci Topoľa v okrese Snina by na 26 hroboch mali pribudnúť identifikačné tabuľky. Ako pre TASR povedal iniciátor aktivity Andrej Buday, dobrovoľníci ich plánujú osadzovať v piatok (2. 8.).

Myšlienka vznikla počas zájazdu Jednoty dôchodcov Slovenska Prešov, ktorej je členom. Počas návštevy drevených kostolíkov na východnom Slovensku ho zaujal vojnový cintorín v Topoli. „Nie vždy sa vojnové cintoríny nachádzajú pri kostoloch. V tomto okolí bola počas prvej svetovej vojny veľká bitka medzi ruskými vojakmi a vojakmi Rakúsko-Uhorska. Preto sa tu nachádza mnoho mien Slovákov a Čechov,“ povedal s tým, že absolvoval základnú vojenskú službu a aj preto si všíma, čo zostalo po ľuďoch, ktorí bojovali.

„Cintorín je zem duchov, ale až takých duchov by to nemuselo byť. Domáhal som sa informácií a rozhodol som sa, že zosnulým, ktorí sú známi, dám vyrobiť tabuľky s dostupnými údajmi ako meno, vojenská hodnosť, či zaradenie do príslušného vojenského pluku,“ dodal, že nie na všetkých budú údaje kompletné.

Ako pre TASR povedal predseda Klubu vojenskej histórie (KVH) Beskydy Martin Drobňák, víta každú iniciatívu, ktorá pomôže identifikovať vojakov pochovaných na vojnových cintorínoch. „Naše združenie sa dlhodobo venuje získavaniu ich mien. Množstvo je však takých, ktoré už ani nevieme priradiť ku konkrétnemu krížu, ale vieme, že zomreli v katastri konkrétnej obce. Ak by si každý cintorín našiel patróna, ktorý sa o neho chce starať, situácia na vojnových cintorínoch na Slovensku by bola oveľa lepšia,“ uviedol.

Podľa Budaya budú aj na základe potrebných povolení, ktoré získal, tabuľky elipsovité a z kovu. Uzavrel, že ich výroba stála približne 200 eur a prispeli na ňu viaceré inštitúcie.