Toto sú najšikovnejší Slováci, o ktorých sme písali. Dajte nám vedieť o ďalších

Poznáte aj vy inšpiratívneho či šikovného človeka, o ktorom by malo vedieť celé Slovensko? Povedzte nám o ňom.

BRATISLAVA 5. augusta - Dobré noviny sú portálom, ktorý vás každý deň informuje o všetkom pozitívnom a dobrom, čo sa udeje na Slovensku a v zahraničí. Okrem toho sa však snažíme predstaviť vám aj inšpiratívnych a šikovných ľudí, ktorí nemusia meniť k lepšiemu hneď celý svet, ale stačí, ak sa snažia zveľadiť len svoje okolie či naše Slovensko. Aj u nás sa totiž nachádza obrovské množstvo šikovných ľudí, ktorí či už svojou tvorbou, prácou, dobrovoľníctvom či dobrými skutkami menia našu krajinu k lepšiemu. A práve o takých ľuďoch v Dobrých novinách píšeme najradšej.

Svedčiť o tom môže niekoľko článkov, v ktorých sme vám aj takýchto ľudí predstavili. Počas nášho 7-ročného pôsobenia bol týchto ľudí už obrovský počet. Vybrali sme pre vás štyroch, z ktorých sa síce každý venuje niečomu diametrálne odlišnému, no spoločným menovateľom je vždy to, že zveľaďujú svoje okolie, krajinu a akýmkoľvek spôsobom tešia aj iných ľudí.

Na tradičné kachliarstvo sme takmer zabudli, vďaka Petrovi sme ho opäť spoznali

Jedným z takýchto ľudí bol aj kachliar Peter, ktorý oživil už takmer zabudnuté remeslo. Ako sám povedal v rozhovore pre Dobré noviny: „myslím si, že kachliarstvo už bolo zabudnuté, no, našťastie, sa znova dostalo do povedomia verejnosti. Ľudia, ktorí majú záujem o alternatívne riešenie kúrenia vyhľadávajú práve kachľové pece, prípadne krby,“ povedal o svojej profesii, ktorá je potechou aj pre oko.

Nádherné kachle, ktoré Peter vyrába naozaj skvele pristanú rodinnému domu aj chalupe a čo je na tejto tradičnej forme vykurovania skvelé, je tiež fakt, že využíva obnoviteľné zdroje namiesto fosílnych palív.

Obetavý otec inšpiroval tisíce ľudí

Ďalším inšpiratívnym človekom, na ktorého sme upozornili, bol bez pochýb aj obetavý otec Vojtech, ktorý je nadšencom turistiky. Rovnako tak aj jeho manželka a syn Lukáš.

Od spoznávania krás našej krajiny ich neodrádza ani fakt, že Lukáša na potulkách po Slovensku sprevádzajú nielen rodičia, ale aj invalidný vozíček. Teda aspoň do chvíle, kým ho otec nevezme na vlastné plecia a neukazuje mu krásy našich vrcholov, hôr a lesov priamo zo svojho vlastného chrbáta.

Za parfumami Košičanky sa išli najprv potrhať v Paríži, teraz už aj u nás

O parfumérii Košičanky Evy Škovranovej ste možno takisto ešte nepočuli. Minimálne nie do momentu, kým sa jej príbeh neobjavil na našom webe.

Talentovaná Košičanka totiž rovnako ako maliar vidí v hlave obraz, ktorý maľuje a hudobník počuje melódiu, ktorú práve skladá, tak aj ona cíti vôňu parfumu, ktorý tvorí. Jej dielňa je navyše jediná svojho druhu v strednej Európe. A aby toho nebolo málo, v Paríži sa o jej exkluzívne výrobky idú priam potrhať.

Michal nabral skúsenosti a rozhodol sa vrátiť na východ

Za štvrtým inšpiratívnym človekom, ktorý mnohých zaujal, sa takisto vydáme na východ Slovenska. Michal síce strávil desať rokov v Anglicku, kde mal skvelú pozíciu, no jeho snom bolo vždy vlastniť vlastný hotel v našich Tatrách.

Ako sám priznáva, nebolo to však jednoduché: „Obaja rodičia sú robotníci, mamka predavačka a otec slovenská klasika vo fabrike,“ prezradil pre Dobré noviny. Napriek tomu sa však Michal vypracoval, v Británii sa čo-to priučil a rozhodol sa vrátiť na východ, pretože doma je jednoducho doma a takisto stále túžil splniť si svoj detský sen. A to sa mu aj podarilo.

Povedzte nám o šikovných ľuďoch aj vy

Zaujali vás príbehy týchto inšpiratívnych Slovákov a máte vo svojom okolí aj vy niekoho, kto by si zaslúžil, aby sa o ňom vedelo? Je váš sused, kamarát či známy šikovný remeselník, nezištne pomáha druhým, či robí akúkoľvek inú záslužnú činnosť bez toho, že by si za to pýtal chválu? Dajte nám o ňom vedieť a my o ňom budeme radi informovať. Pretože hoci často ľudia nadávajú na tento svet a Slovensko, my v Dobrých novinách sme presvedčení o tom, že aj u nás sa každý deň udeje veľké množstvo dobrých vecí, o ktorých by sa malo vedieť. Tak nám v tom pomôžte.

