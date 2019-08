Klaudia Fiolová

Martina Schindlerová sa vracia na scénu: Som šťastná, že hudba je opäť v mojom živote

Martina si život bez hudby už nevie predstaviť.

BRATISLAVA 1. augusta - Na historicky prvú Superstar sa pamätá každý. Hlavne na súťažiacich, ktorí sa dostali do prvej trojky. Martina Schindlerová nepochybne patrí medzi hviezdy tejto hudobnej relácie. Potom, ako sa jej kariéra po súťaži rozbehla, sa však speváčka náhle stiahla. „Mojím snom vždy bolo živiť sa hudbou. A to mi splnila vlastne Superstar. Osobne si myslím, že každý človek má dané, čomu sa bude v živote venovať. Každý z nás má talent na niečo iné,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny.

Superstar jej pomohla nielen v kariére, ale aj v dospievaní

Pre 16-ročné dievča bola neskutočná príležitosť, že dostalo šancu ukázať svoj talent pred celým Slovenskom, na čo si spomína aj Schindlerová: „Bola som veľmi mladá, keď som sa dostala do súťaže. Keď máte 16, tak svet sa vám zdá úplne jednoduchý. Neriešila som nič iné, len spev. Dnes mám deti, ktoré sú u mňa na prvom mieste a musím myslieť okrem spevu aj na iné povinnosti,“ vysvetlila. Po súťaži sa Martina stiahla, lebo sa chcela naplno venovať rodine. Deti si vyžadovali všetku jej pozornosť aj prítomnosť. „Spievanie mi počas materskej chýbalo len v tej teoretickej rovine, lebo v praktickej na to nebol vôbec priestor,“ spomína si na toto obdobie. Keď už deti nastúpili do školy, prirodzene začala mať viac času a už si nevedela predstaviť nič iné, ako to, že sa opäť vráti k spevu. „Uchopila som príležitosť, keď ma zavolali s ostatnými bývalými superstaristami do jednej relácie. A odvtedy to už ide s tou hudbou a návratom na hudobnú scénu nejako samé,“ popísala.

Za roky sa Martina zmenila hlavne kvôli deťom a dnes na ne myslí pri každom rozhodnutí, ktoré vykoná. Jej návrat do šoubiznisu bol ovplyvnený tým, že jej deti vyrástli a, bohužiaľ, aj rozvodom. „Som veľmi šťastná, že hudba je opäť v mojom živote,“ povedala talentovaná speváčka v rozhovore pre Dobré noviny. Či hudobný talent zostáva v rodine ešte nevedno. „Nevidím v mojich deťoch momentálne žiadne nadšenie smerom k hudbe, ako som mala ja v ich veku,“ priznala.

Jej pesničky odzrkadľujú jej pocity. Každý spevák by mal podľa jej slov vyjadrovať v skladbách vlastné emócie. Martina má prichystané aj ďalšie skladby, ktoré chce vydať v blízkej budúcnosti. Na ceste je už aj druhý klip. „Som stále v takom príjemnom šoku z toho, ako ľudia na mňa pozitívne reagujú a hovoria mi, že čakali, kedy sa vrátim na hudobnú scénu,“ prezradila svoje súčasné pocity Schindlerová.

Viac sa dozviete v priloženom videorozhovore.