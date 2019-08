TASR

Michael Kocáb, líder kultovej kapely Pražský výběr, oslavuje 65 rokov

Michael Kocáb, bude mať v nedeľu 28. júla 65 rokov. Ako hudobník a spevák skupiny Pražský výběr výrazne ovplyvnil dejiny rockovej hudby v bývalom Československu.

Na snímke český skladateľ , aktivista a politik Michael Kocáb je v centrále kandidátky na prezidentku SR Zuzany Čaputovej po 2. kole prezidentských volieb 30. marca 2019 v Bratislave. — Foto: TASR - Michal Svítok

Praha/Bratislava 27. júla (TASR) - Český hudobný skladateľ, spevák, líder legendárnej kapely Pražský výběr Michael Kocáb, bude mať v nedeľu 28. júla 65 rokov.

Ako hudobník a spevák skupiny Pražský výběr výrazne ovplyvnil dejiny rockovej hudby v bývalom Československu. Počas Nežnej revolúcie v roku 1989 spoluzakladal Občianske fórum.

Politicky činný bol aj po roku 1989. Zastával post poradcu prezidenta Václava Havla, pôsobil ako poslanec Federálneho zhromaždenia a šéf parlamentnej komisie pre odsun sovietskych vojsk z územia Československa. V rokoch 2009 – 2010 bol ministrom pre ľudské práva a národnostné menšiny Českej republiky.

Michael Kocáb sa narodil 28. júla 1954 v Prahe v rodine evanjelického farára Alfréda Kocába. Vyrastal v meste Zruč nad Sázavou. Po maturite na gymnáziu v Mladej Boleslavy v roku 1973, študoval šesť rokov na pražskom konzervatóriu skladbu a hru na orgán.

Ešte ako konzervatorista založil v roku 1976 progresívno-rockovú skupiny Pražský výběr. O dva roky vydala skupina jazzrockový album s názvom Žízeň. Po príchode Michala Pavlíčka a Viléma Čoka na začiatku 80. rokov minulého storočia do Pražského výběru sa skupina stala jednou z najvýznamnejších tzv. novovlnových formácií.

Zmena hudobného štýlu sa prejavila na albume Straka v hrsti, ktorý síce skupina nahrala v roku 1982, ale oficiálne vyšiel pod názvom Pražský výběr pre politické dôvody až o šesť rokov neskôr. Skupina mala totiž po koncerte v Hradci Králové v rokoch 1983 - 1987 zakázanú činnosť. Ďalší album s názvom Výběr skupina vydala až v roku 1988. Fanúšikovia si na ďalší album museli počkať do roku 1997, kedy skupina vydala tretiu štúdiovku s názvom Běr.

V 80. rokoch minulého storočia skomponoval Michael Kocáb hudbu k viacerým celovečerným filmom ako napríklad Prodavač humoru (Jiří Krejčík, 1984), Zastihla mne noc (Juraj Herz, 1985), Vlčí bouda (Věra Chytilová, 1986), alebo Devět kruhů pekla (Milan Muchna, 1987).

Začiatkom roka 1989 sa s ďalšími členmi skupiny podieľal aj na filme Pražákům, těm je hej, ktorý bol dokumentom o histórii Pražského výběru.

V 90. rokoch 20. storočia patril k hlavným iniciátorom odsunu sovietskych vojsk z územia ČSFR. Bol totiž nielen poslancom Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (FZ ČSFR), ale aj predsedom parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk z bývalého Československa.

Posledný sovietsky vojak - generálplukovník Eduard Vorobiov odišiel z Československa 27. júna 1991. K tejto udalosti usporiadal Pražský výběr sériu koncertov pod názvom Adieu C.A. Na záverečnom koncerte bol prítomný Václav Havel a ako hosť vystúpil aj americký gitarista, skladateľ, spevák Frank Zappa.

Po úspešnom odsune sovietskych vojsk odišiel Michael Kocáb z politického života a venoval sa podnikaniu a hudbe. Pôvodná formácia Pražského výběru sa rozpadla, a preto v roku 2006 založil projekt Pražský výběr II., ktorý vydal v roku 2007 album s názvom Vymlácený rockový palice. S Michalom Pavlíčkom a Vilémom Čokom obnovili legendárny Pražský výběr v roku 2012.

Za hudbu k filmu režiséra Ivana Fílu Král zlodějů získal Michael Kocáb v roku 2004 filmové ocenenie Český lev.

Do politiky sa vrátil v roku 2008, kedy ako nestraník kandidoval za Stranu zelených, ktorá ho v roku 2009 nominovala na post ministra pre ľudské práva a národnostné menšiny. Funkciu ministra zastával od 23. januára 2009 do 29. marca 2010.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska udelil v roku 2017 Michaelovi Kocábovi štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch.

Na jeseň v roku 2019 chystá Michael Kocáb spolu Richardom Müllerom a Ondřejom Soukupom turné Šansóny a iné piesne. Kocáb aj Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa ponuke spoločného turné s Müllerom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a Slovensku.

"Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som naozaj veľmi zaneprázdnený, aj keď som počul, koľko tých koncertov bude. Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však nezvažoval ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho veľmi uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú veľkolepé, bude to zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja som za svoj život napísal niekoľko šansónov, myslím si, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame S cizí ženou v cizím pokoji alebo V penziónu svět. Uvidíme," povedal pre TASR Michael Kocáb.