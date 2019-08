TASR

V Trenčianskych Bohuslaviciach štartuje v piatok festival Žákovic Open

Festival prinesie niekoľko noviniek, prvýkrát sa predvedie standup Silné reči a detský program Paci Pac. Pre návštevníkov je pripravené parkovanie, stanová dedinka aj kyvadlová doprava zadarmo.

Festival Žákovic Open, archívna snímka. — Foto: Pavol Karell

Bratislava 1. augusta (TASR) - Prípravy na 19. ročník festivalu Žákovic Open vrcholia. Obľúbené rodinné podujatie v príjemnom prostredí Bošáckej doliny sa začne v piatok 2. augusta, brány areálu sa otvoria o 15.00 hodine. V priebehu dvoch programových dní sa predstaví 16 skupín a interpretov.

Program festivalu je určený všetkým. Žákovic Open ponúkne punkovú Davovú Psychózu, alternatívnu kapelu Saténove ruky, slovenskú klasiku Vidiek, obľúbených Le Payaco či Billy Barman, popovú divu Katku Knechtovú a, samozrejme, domácu kapelu Hex, ktorá hrala na všetkých ročníkoch. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.

Festival prinesie niekoľko noviniek, prvýkrát sa predvedie standup Silné reči a detský program Paci Pac. Pre návštevníkov je ako vždy pripravené parkovanie, stanová dedinka aj kyvadlová doprava zadarmo. Chillout zóna festivalu sa v noci zmení na párty, hudbu budú mixovať DJ-i.

„Je to už 19. ročník festivalu a pre mňa je to veľmi radostné, že sa nám darí robiť už toľko rokov vďaka našim fanúšikom, ľuďom z Bošáckej doliny, ako aj našim partnerom. Najskôr to bolo kamarátske stretnutie kapiel, ale že to môže dosiahnuť toľko ročníkov, by mi nikdy nenapadlo. Chodia k nám celé rodiny a vidíme, že s naším festivalom rastú aj deti našich priaznivcov, ktorí chodia od prvého ročníka. Tešíme sa aj na nových návštevníkov, sme veľmi radi, že stáli fanúšikovia prichádzajú aj so svojimi kamarátmi, ktorí na našom festivale zostávajú,“ hovorí pre médiá Tomáš Yxo Dohňanský.

Návštevníci sa môžu tešiť na dokonalú priateľskú atmosféru. Nikde inde ako na Žákovic Open nezažijú také spontánne prepojenie so svojimi hudobnými idolmi. Tí, ktorí prídu vlastným autom, môžu parkovať zadarmo na upravenej časti poľa smerom na Bošácu. Tí, ktorí prídu vlakom, majú zabezpečenú kyvadlovú dopravu.

„Tak, ako každý rok bude premávať kyvadlová doprava. V piatok zo stanice v Novom meste nad Váhom od 15.00 do 20.00 v približne polhodinových intervaloch priamo do areálu a v nedeľu z areálu od 9.00 do 12.00 na stanicu v Novom meste nad Váhom tiež v polhodinových intervaloch. A to všetko zadarmo,“ dodáva Dohňanský.

Kultovým sa na Žákovici stal sobotňajší futbalový zápas medzi fanúšikmi a muzikantmi. V sobotu pred koncertmi si zmerajú sily vybraní hudobníci a vylosovaní nadšenci z radov divákov. Organizátori sa opäť postarali o to, aby mali návštevníci na Žákovic Open príjemný komfort.

„Ubytovať sa môžu zadarmo v stanovej dedinke oproti areálu festivalu. Sú v nej sprchy, chemické toalety, cisterna s pitnou vodou a bufety s občerstvením. K dispozícii je však aj stanová dedinka Extra. Umiestnená je hneď vedľa pódia, takže fanúšikovia sú priamo v centre diania a nič im neunikne. Dedinka je oplotená, strážená a ponúka ďalšie vychytávky,“ doplnil Dohňanský.