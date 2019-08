TASR

Dnes o 10:55 čítanie na minútu 0 zdieľaní Minimálna mzda by sa mala podľa podnikateľov určovať vzorcom

Podľa prieskumu PAS pocítilo negatívne dôsledky zvyšovania minimálnej mzdy viac ako 66 % podnikateľov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 1. augusta (TASR) – Minimálnu mzdu by podľa podnikateľov nemala určovať vláda politickým rozhodnutím, ale mala by byť vypočítaná vzorcom naviazaným na produktivitu práce, prípadne na priemernú mzdu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu o minimálnej mzde, ktorý v druhej polovici júla uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Na prieskume sa zúčastnilo 146 firiem z celého Slovenska.

„Až 95,9 % podnikateľov nesúhlasí s tým, aby sa minimálna mzda určovala na základe politického rozhodnutia vlády," zhodnotila PAS výsledky prieskumu. Takmer 56 % oslovených firiem si myslí, že by sa minimálna mzda mala určovať na základe určeného vzorca naviazaného na produktivitu práce a 44 % podnikateľov by uprednostnilo výpočet minimálnej mzdy na základe zákonom určeného vzorca naviazaného na rast priemernej mzdy.

Hoci politici tvrdia, že zvyšovanie minimálnej mzdy sa dotkne iba malého percenta zamestnancov, a teda aj ich zamestnávateľov, podľa prieskumu PAS pocítilo negatívne dôsledky zvyšovania minimálnej mzdy viac ako 66 % podnikateľov.

Prieskum realizovala PAS v čase, keď ešte nebol známy návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré plánuje minimálnu mzdu zvýšiť na úroveň 580 eur zo súčasných 520 eur. Známy bol iba návrh Konfederácie odborových zväzov (KOZ), podľa ktorého by minimálna mzda mala vzrásť od budúceho roka na 635 eur. S týmto návrhom súhlasilo v prieskume iba 13,1 % firiem.

„Viac ako polovica odpovedajúcich potvrdzuje, že súčasná úroveň minimálnej mzdy spôsobuje problémy v ich podnikaní," upozornila PAS. Vo väčšej miere sú medzi nimi zastúpení podnikatelia z chudobnejších regiónov, konkrétne z Prešovského, Žilinského a Banskobystrického kraja. Zvyšných necelých 46 % respondentov mali opačný názor.

Vláda by podľa podnikateľov mala pomáhať ľuďom s nízkym príjmom najmä znížením daní a odvodov, podporou tréningu a rekvalifikácie, posilnením súbehu príjmu práce a sociálnych dávok, alebo primeraným zvyšovaním minimálnej mzdy.