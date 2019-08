Kristián Plaštiak

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní V tejto kaviarni neplatíte peniazmi, ale odpadkami. Z nich postavia cesty

Indom na zdraví našej planéty predsa len záleží. Dôkazom je aj takýto malý podnik, ktorý možno inšpiruje ostatných.

— Foto: Flickr, Pexels

AMBIKAPUR 1. augusta - Kto by to bol povedal, že čosi takéto vznikne práve v Indii. Druhá najľudnatejšia krajina sveta patrí k najväčším znečisťovateľom planéty, pričom podľa analýzy portálu AirVisual sa až 22 najškodlivejších miest z prvých 30 nachádza práve v Indii.

Nás ale teší, že aj v takejto krajine žijú ľudia, ktorým nie je alarmujúca situácia ľahostajná a chcú urobiť niečo pre to, aby sme uchovali Zem pre generácie, ktoré prídu po nás. V 200-tisícovom Ambikapure v štáte Čhattísgarh vznikla kaviareň, v ktorej sa neplatí peniazmi, ale odpadom. Áno, čítate správne. Pokračujte a dozviete sa viac.

Skvelý nápad

Cieľom podniku je široký zber odpadkov, za ktoré zákazníkom ponúkne odmenu vo forme občerstvenia alebo nápoja. Napríklad za jeden kilogram plastového odpadu dostanete kari s ryžou. Výhodná poloha by mohla byť kľúčovou k dosiahnutiu úspechu, podnik totiž stojí neďaleko najrušnejšej autobusovej zastávky v Ambikapure.

Hoci podobné kaviarne existujú po celom svete, indická je výnimočná v tom, že všetok odpad, ktorý sa podarí nazbierať, skončí ako asfalt. To značne ocení aj mesto.

Ilustračné foto Foto: Flickr

Za jediný deň v Indii vznikne 26-tisíc ton plastového odpadu. Končí kdekoľvek, na uliciach a skládkach. Nastal čas niečo s tým urobiť.

Tkvie budúcnosť cestárov v plaste?

V súčasnosti je v Indii približne 100-tisíc kilometrov ciest vyrobených z plastu. „Tak napokon je plast skvelým produktom. Vydrží dlho, čo je problém, ak ide o produkt určený na spotrebu, no v našom prípade to tak nie je,“ uviedol inžinier Toby McCartney, vlastník spoločnosti, ktorá vytvára recyklovaný materiál miešajúci sa do ciest. „Takéto plastové cesty vydržia trikrát toľko ako obyčajné, navyše nevyžadujú toľko údržby. Sú odolnejšie voči záplavám a vznikom výmoľov.“

Podobné podniky by mohli vzniknúť aj u nás Foto: Pixabay

Máme to aj u nás

V januári sme vám priniesli správu o tom, ako slovenskú stavebno-obchodnú spoločnosť chválili zahraničné médiá. Plastové výrobky sú zrecyklované a premenené na granulát, ktorého 20% sa použije v asfalte. Prvá takáto cesta už stojí a nachádza sa v okrese Lučenec. V praxi úspešne obstála a miestne úrady sú s výsledkom spokojné.

Prečítajte si tiež: Svetové médiá chvália Slovensko: Slováci vyrábajú cesty z plastu a ochraňujú tak planétu