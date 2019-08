Kristián Plaštiak

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dobrovoľníci zobrali seniorov z domova na výlet k moru. Ich radosť prinúti k úsmevu každého

Postarali sa o značné spestrenie dňa pre starších.

Radosť Richarda a Margaret — Foto: Facebook/Swn-y-Mor Care Centre

PORT TALBOT 1. augusta - Swn-y-Mor Care Centre je zariadenie pestúnskej starostlivosti, ktoré sídli v južnom Walese. Jeho obyvateľmi sú desiatky seniorov, ktorých život už dávno upadol do stereotypu. Ráno sa zobudia, najedia sa, užijú svoje lieky a potom sa celý deň poflakujú po areáli.

Dobrosrdeční ľudia sa im však pokúsili spestriť deň. Prenajali špeciálne vozíčky, ktoré sú vhodné aj na pláž, a dôchodcov vzali k moru. Ich prekvapené tváre, keď voda obmyla ich bosé nohy, sú na nezaplatenie.

Opäť na pláži

Predstavitelia staršej generácie tak mali poobedie, aké už dávno nezažili. Richard Henry (88) a Margaret Pullenová (84) zostali po tom, čo ich nohy obmyla voda, riadne zaskočení. Bol to neopísateľný pocit, aký zrejme už dlhší čas nezažili. Všetko dokazujú fotografie, ktoré sa objavili na Facebooku. Seniori na nich žiaria šťastím.

Radosť s nimi zdieľali aj ľudia v komentároch. Niekto sa smial na vtipnej reakcii, iný zas označoval svojich priateľov so slovami: „Toto sme my o päťdesiat rokov!“ Jedna Britka dokonca navrhla, že by ktosi mal urobiť to isté aj s chorými detičkami.

Spríjemniť deň druhému človeku naozaj nič nestojí. Snímky na Facebooku lajkli tisíce ľudí a príspevok zdieľalo 70-tisíc z nich. Všetkým sa radosť dôchodcov natoľko páčila, že sa s ňou museli podeliť s ostatnými priateľmi.