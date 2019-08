Klaudia Fiolová

Konečne sa mení aj módny priemysel: Zara bude vyrábať už len z udržateľných materiálov

Známy módny obchod chce takýmto spôsobom bojovať proti znečisteniu našej planéty.

Módny reťazec v Bruseli — Foto: Wikimedia/Gpccurro

GALÍCIA 1. augusta - Jeden z najobľúbenejších módnych reťazcov Zara sa rozhodol pre zásadný krok. Do roku 2025 bude všetko oblečenie, ktoré sa vyrobí pre túto značku, zo 100% udržateľných látok. Týmto krokom sa pridá k udržateľným značkám po celom svete a stanú sa súčasťou trvale udržateľného rozvoja.

Udržateľná móda sa riadi tromi základnými pravidlami: redukovať, znovu využiť a recyklovať. Módny priemysel je druhým najväčším znečisťovateľom planéty. Organizácia Inditex patrí medzi najväčšie distribučné skupiny na svete, pod ktoré patria módne značky ako Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear a mnoho ďalších.

Dôležité predsavzatia

Záväzok na trvalo udržateľný rozvoj bol odsúhlasený na výročnom zasadnutí akcionárov. Práve značka Zara predstavuje až 70% predajov skupiny. Na utorkovom zasadnutí padli aj ďalšie dôležité predsavzatia. Do roku 2025 bude až 80% energie spotrebovanej v sídle spoločnosti, továrňach a obchodoch pochádzať z obnoviteľných zdrojov, a zároveň objekty firmy nevyprodukujú žiaden skládkový odpad.

„Musíme byť hnacou silou pre zmeny a stať sa príkladom pre ostatné módne značky," povedal Pablo Isla, výkonný riaditeľ Inditexu. Módne značky, ktoré spadajú pod túto skupinu, sú vnímané ako „fast fashion". To chce Isla zmeniť: „Začali sme vytvárať vlastné modely a vzory. Znižujeme naše zásoby a sústreďujeme sa na lokálnu výrobu."

Ako uviedol portál The Guardian, skupina začala so zmenami už dávnejšie. Do roku 2015 vyzbierala 34000 ton použitého šatstva, ktoré následne išlo na charitu alebo na recykláciu.