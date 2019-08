TASR, Dobré noviny

Dnes o 09:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Exšéf Ferrari prehovoril: Jeho slová dodajú nádej každému fanúšikovi legendárneho Schumachera

Sedemdesiattriročný Francúz uviedol, že ho mrzí, že so Schumacherom už nemôže komunikovať tak, ako kedysi.

Na archívnej snímke Michael Schumacher. — Foto: TASR/AP

MONAKO 31. júla - Legendárny jazdec F1 Michael Schumacher bojuje, aby sa mu vrátilo zdravie a stále si užíva sledovanie pretekov na televíznej obrazovke. Bývalý riaditeľ stajne Ferrari a dobrý priateľ bývalého nemeckého pretekára Jean Todt to povedal v rozhovore pre Radio Monte Carlo.

„S takýmito vyjadreniami som vždy veľmi opatrný, ale je to pravda. Ukazuje veľký pokrok a spolu sme v jeho dome vo Švajčiarsku pozerali preteky F1. Je v najlepších rukách a dobre sa o neho starajú. Nevzdáva to a stále bojuje, jeho rodina bojuje taktiež,“ povedal Todt.

Na archívnej snímke Michael Schumacher (Foto: TASR/AP Photo)

Všetko sa zmenilo

Sedemdesiattriročný Francúz uviedol, že ho mrzí, že so Schumacherom už nemôže komunikovať tak, ako kedysi: „Naše priateľstvo sa tým zmenilo.“ Sedemnásobný majster sveta utrpel v decembri pred šiestimi rokmi vážne zranenia hlavy, keď pri lyžovaní v stredisku Méribel vo francúzskych Alpách narazil na skalu a museli ho uviesť do kómy. Lekári uviedli, že mal šťastie, že prežil. O štyri mesiace začali s postupným prebúdzaním a v júni 2014 sa im to podarilo. Po zastávke v rehabilitačnej klinike ho v septembri previezli domov. Odvtedy sa vie o jeho zdravotnom stave veľmi málo.

Viac sa zrejme dozvieme z pripravovaného dokumentu o živote tohto výnimočného jazdca. Informovali sme vás o ňom v júni.

Prečítajte si tiež: Na obrazovky mieri dokument o Michaelovi Schumacherovi: Priblíži súkromie pretekára

Na archívnej snímke, ktorú 12. januára 2006 poskytla tlačová kancelária tímu F1 Ferrari, sa lyžuje Michael Schumacher na svahu talianskeho lyžiarskeho strediska Madonna di Campiglio. (Foto: TASR/AP)

Ďalší Schumacher v monoposte

Michaelov syn sa vydal v šľapajách svojho otca. Mladý 20-ročný Mick Schumacher je úradujúci svetový šampión v európskej F3. Osemkrát preteky vyhral a 14-krát stál na pódiu. Od novej sezóny pôsobí v seriáli F2. Narodil sa 22. marca 1999 vo švajčiarskom meste Vufflens-le-Château. K pretekom inklinoval už ako dieťa, kedy nechcel, aby jeho súperi vedeli, že je synom svojho otca. Preto jazdil pod pseudonymom Mick Betsch, čo je rodné meno jeho matky. Od januára tohto roka je súčasťou jazdeckej akadémie Ferrari, tímu, v ktorom hviezdil jeho otec. Ten by bol naňho hrdý už dnes.