Na Slovensku sa po prvý raz narodili vzácne žriebätká. Možno raz budú ťahať kráľovský koč

Obe pochádzajú z Holandska. Ošetrovateľský tím očakáva návštevu, ktorá žriebätá skontroluje.

— Foto: Pixabay

HNIEZDNE 1. augusta - Po prvý raz sa na Slovensku narodili žriebätá Frízskeho koňa. Sú také vzácne, že sú zapísané v holandskej kráľovskej knihe a musí sa o ne starať veterinár s certifikátom. V ich rodnom liste však bude navždy svietiť dedinka zo severovýchodu Slovenska.

Pochádzajú z Holandska

Kobyly priviezli pred pár rokmi z Holandska, tam by sa zrejme teraz promenádovali v kráľovskom záprahu, ale na Slovensku majú iné povinnosti. Stali sa z nich matky na materskej dovolenke. Kobyla Vanda je prvorodičkou. Jej kráľovské žriebä sa volá Džisabel, no nenarodilo sa na kráľovskom dvore, ale pod našimi mocnými Tatrami, v dedinke Hniezdne. „Očakávali sme to vlastne s takým nadšením. Všetci sme sa tešili a, samozrejme, bol aj nejaký stres, ale myslím si, že sme to zvládli celkom dobre,“ vraví správkyňa areálu Kristína Gerčáková.

Vzácne plemeno je už takmer vyhynuté Foto: TV JOJ

Keri sa tiež pred pár dňami narodila na miestnom družstve. Podmienky tam majú obe kráľovské. Stará sa o ne špeciálny tím zaškolený v Holandsku. „Ja som bola v Holandsku dvakrát a tam som sa učila všetko. Pôrody, inseminácie, výcvik koní, príprava na zvody a podobne,“ dodáva Kristína.

„Je to veľmi vzácne plemeno, takmer vyhynuté, ja ošetrujem vrámci celého Slovenska. Frízske kone mne sú jednak veľmi blízke ako plemeno a ďalšia vec, že sa to podarilo tu pod Tatrami a krásne žriebätká sú na svete,“ vyjadril sa veterinár Jaroslav Želnoka.

Žriebätá sa budú musieť pásť v noci, aby im nezbledla srsť Foto: TV JOJ

Prídu ich obe skontrolovať

Matky týchto dvoch malých kobyliek sú zapísané v holandskej kráľovskej knihe, mladé slečny si budú musieť pár týždňov na túto poctu počkať a poriadne sa na kontrolnú návštevu z Holandska nachystať. Základom je, aby malí nádhernú čiernu srsť. „Tie kobylky sa väčšinou budú pásť v noci, lebo slnko im vyťahá farbu a u nich to musí byť bez jediného bieleho chĺpka,“ vysvetľuje riaditeľ Agro Hniezdne Róbert Špiner. A ktovie, možno o niekoľko rokov potiahnu na koči holandského kráľa Viliama Alexandra práve tieto dve Frízske kobylky z Hniezdneho.

