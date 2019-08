TASR

Dunajská Streda neskladá zbrane, Jedlička: Neprišli sme na výlet

Slovenský vicemajster prehral minulý týždeň v domácom úvodnom súboji 1:2. V nedeľu sa na vlastnom štadióne naladil víťazstvom nad Pohroním 5:1.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Atény 31. júla (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda musia vo štvrtkovej odvete druhého predkola Európskej ligy streliť minimálne dva góly. Podľa trénera Petra Hyballu tomu aj prispôsobia taktiku, akou sa budú prezentovať na pôde gréckeho Atromitosu (19.00 SELČ).

Slovenský vicemajster prehral minulý týždeň v domácom úvodnom súboji 1:2. V nedeľu sa na vlastnom štadióne naladil víťazstvom nad Pohroním 5:1. „Rovnako ako v predchádzajúcej aj v tejto sezóne hráme pekný ofenzívny futbal. Vo štvrtok ideme do zápasu nielen s cieľom vyhrať, ale je naša povinnosť dať dva góly. Nezostáva nám nič iné len pressing a pressing, hoci nemôžeme podceniť 35 stupňov. Teraz, keď máme týždenne dva duely, netrénujeme toľko, máme menej tréningových jednotiek, ale doterajšie stretnutia boli veľmi dobré. Aj z tohto pohľadu je to kondičný tréning pre hráčov," povedal nemecký kouč na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii.

Na vysokom triumfe nad fortunaligovým nováčikom sa dvoma gólmi podieľal Kristopher Vida. Ten istý hráč vsietil po naskočení z lavičky jediný zásah proti Atromitosu. „Momentálne máme štyroch dobrých útočníkov. V nedeľu dal Vida dva góly, Abdulrahman Taiwo skóroval, Lukáš Čmelík mal dve asistencie, tiež Eric Ramirez dal gól. Musíme sa rozhodnúť, či stavíme na krídlach na taktickú hru, alebo na rýchlosť. Je tu aj možnosť, že zmeníme plány počas zápasu. Uvidíme, platí to aj pre Vidu, možno naskočí z lavičky," pokračoval Hyballa, ktorého zverenci postúpili z prvého predkola cez Cracoviu Krakov po výsledkoch 1:1 doma a 2:2 po predĺžení v Poľsku: „Po prvom zápase si už všetci myslia, že Atromitos je v ďalšom kole, ale my si to nemyslíme. Ako sa už viackrát ukázalo, v krízových situáciách vieme zareagovať a vrátiť sa na správnu cestu. Verím, že sa to podarí aj vo štvrtok."

Brankár Martin Jedlička takisto zdôraznil, že Dunajská Streda nepricestovala do Grécka odovzdane: „Za celý tím môžem povedať, že sme fit, chceme tu uspieť. Po nedeľňajšom zápase sme dobre zregenerovali. Neskladáme zbrane, prišli sme sem postúpiť, nie na výlet. Nikto nám neveril v Krakove, ale zvládli sme to. Chceme to zvládnuť aj tu, máme potrebnú kvalitu."