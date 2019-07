TASR

Dnes o 17:42 čítanie na minútu 0 zdieľaní Galantská nemocnica odštartovala rekonštrukciu za 3,7 milióna eur

Súčasťou projektu je aj nákup medicínskych prístrojov.

Na snímke rekonštrukcia jedného z pavilónov Nemocnice Svet zdravia v Galante 31. júla 2019. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 31. júla (TASR) – Nemocnica v Galante odštartovala rekonštrukciu. Investícia by mala dosiahnuť viac ako 3,7 milióna eur. Financovaná je z eurofondov so spoluúčasťou nemocnice.

Pribudnúť by mal nielen moderný urgentný príjem, či nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS), ale aj medicínske vybavenie. V stredu o tom informovali riaditeľka galantskej nemocnice Alexandra Pavlovičová a manažér pre investície v Nemocnici Svet zdravia Martin Bača.

Pavlovičová priblížila, že cieľom je vybudovať kvalifikovanú urgentnú starostlivosť. „Tým, že budú špecialisti a diagnostické vybavenie koncentrované v tesnej blízkosti, odstránime zbytočné straty pri presune akútnych pacientov a dokážeme tak poskytovať komplexnejšiu a bezpečnejšiu zdravotnú starostlivosť," vysvetlila.

Na snímke rekonštrukcia jedného z pavilónov Nemocnice Svet zdravia v Galante 31. júla 2019. (Foto: TASR - Henrich Mišovič)

Ako ďalej doplnila, koncept OAMIS prináša neustále zvyšovanie starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Súčasťou urgentného príjmu by malo byť aj 17 plávajúcich lôžok, od čoho si nemocnica sľubuje zvýšenie dynamiky. Práce súvisiace s pracoviskom OAMIS by mali byť ukončené v júni 2020. Nemocnica očakáva, že v nasledujúcich rokoch bude počet pacientov na urgentnom príjme stúpať. Podľa odhadov by tu v roku 2020 mala ošetriť viac ako 18 000 pacientov ročne.

Ako vysvetlil Bača, galantská nemocnica podstúpila aj rekonštrukciu fasády. Tá je rozdelená na štyri etapy. „Tento rok v lete bola ukončená tretia etapa, ktorá zahŕňala výmenu fasády pravého krídla nemocnice. V rámci realizujúcej sa tej poslednej prejde obnovou zadná južná strana nemocnice s balkónmi. Ukončená by mala byť do konca roka," zdôraznil.

Súčasťou projektu je aj nákup medicínskych prístrojov. Vďaka dotácii by mal v nemocnici pribudnúť nový digitálny skiagraf a digitálny mamograf. Pracovisko tak bude plne digitalizované.