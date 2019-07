Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Deti z domova nesmieme pred všetkým chrániť. Neprežijú si tak vlastné chyby ani úspechy, hovorí autor projektu zdieľaného bývania

Zdieľané bývanie je jediné svojho druhu v Českej republike.

BRATISLAVA 31. júla - Za spoločným bývaním študentov a detí z detských domovov stojí veľmi pekná myšlienka, ktorá vznikla na Katedre environmentálnych štúdií. Vedúci katedry docent Bohuslav Binka je odborným garantom projektu s názvom Symbios.

Práve ten ponúka zdieľané bývanie pre mladých dospelých, ktorí odchádzajú z detských domovov, a pre študentov vysokých škôl v Brne. Je to jediný projekt svojho druhu v Českej republike.

K vstupu do samostatného života potrebujú deti z detského domova dve veci

Pocit bezpečia dáva tento projekt preto, lebo je dlhodobý. V byte má každý možnosť bývať štyri až päť rokov. Pocit istoty dáva preto, lebo ponúkajú aj pomoc s hľadaním práce. Vďaka spolunažívaniu so študentmi si mladí dospelí dokážu nadviazať nové priateľstvá. Podľa jeho slov nemá štát pripravený žiaden koncept pre tieto deti, ako im pomôcť, keď opustia detský domov.

Byty sú dnes už naplnené a väčšina ľudí je už nasťahovaná. Ide dokopy o osem bytov, kedy na každom poschodí sú aj spoločné priestory na posedenie. K dispozícii sú aj dve mentorky, ktoré sú tam pre nich vtedy, keď potrebujú s niečím pomôcť alebo poradiť. „Určite tam nie sú na to, aby niekoho kontrolovali. Ak nemajú nejaký podnet od mladých dospelých, nevyhľadávajú ich,“ hovorí Binka.

Spoločné sústredenie v prírode — Foto: Archív: Projekt Symbios

8 nájomných bytov sa nachádza v Brne — Foto: Archív: Projekt Symbios

Prvé raňajky v novom byte — Foto: Archív: Projekt Symbios

Garant projektu spolu s mentorkami — Foto: Archív: Projekt Symbios

Výberu ľudí, ktorí sa nasťahovali do bytov, predchádzali rôzne sedenia a spoločné sústredenie. Práve týmto spôsobom tvorcovia projektu zisťovali, kto sa do tohto konceptu hodí a kto nie.

„Pre nás bolo veľmi dôležité, aby sme všetci absolvovali spoločný týždeň, aby si bol každý vedomý toho, do akého projektu vstupuje a s kým. Nasimulovali sme napríklad rôzne situácie, ktoré môžu vzniknúť počas spoločného bývania, aby sme videli reakcie,“ vysvetľuje vedúci katedry. Cieľom celého pobytu bolo rozdeliť ľudí do dvojíc, ktoré budú spolu bývať.

Projekt Symbios je založený na tom, že má pomerne málo pravidiel

„V momente, keď moralizujeme a dávame vinu a strašne zabezpečujeme, tak nedávame priestor na zmenu, ale ani na to, aby si každý zažil vlastný úspech a chyby,“ tvrdí Binka. Samozrejme, stanovené sú aj nejaké základné pravidlá, ku ktorým sa zaväzuje každý, kto podpisuje nájomnú zmluvu.

„Väčšina z ubytovaných by si od nás priala väčšiu štruktúrovanosť a kontrolu. My ale zámerne chceme, aby sa štruktúra formovala sama. Ponúkame zamestnanie, workshopy a výlety, ale organizovať to budeme len v prípade, ak si o to sami požiadajú.“