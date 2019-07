TASR

Dnes o 14:00 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní O tomto ste určite nevedeli: Slovenskí študenti bodujú vo svete. Takéto ocenenia si priniesli domov

Prečítajte si, ako sa darí slovenským žiakom.

Kresba od Kataríny Šálekovej — Foto: Facebook ZUŠ Rajec

Bratislava 31. júla (TASR) – Víťazi celosvetovej súťaže detská mapa sveta sú už známi. V tomto roku vyberala odborná porota tie najkrajšie kresby zo 188 súťažných máp. Kreslili ich deti z 33 krajín sveta. V kategórii 13 - 15 ročných detí, v ktorej súťažilo 63 kresieb, získala tretie miesto Katarína Šáleková zo Základnej umeleckej školy v Rajci.

TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Hucáková. Celosvetová súťaž sa uskutočnila od 13. do 23. júla pri príležitosti 29. medzinárodnej kartografickej konferencie ICA v Tokiu.

Súťaž je venovaná Barbare Petchenik, kanadskej kartografke, ktorá sa venovala mapám určeným pre deti. Národné kolo súťaže organizovala Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Geografickým ústavom SAV.

Súťaž podnecuje záujem o detský pohľad na reprezentáciu dnešného sveta, zvyšuje ich kartografické povedomie a záujem o životné prostredie. Taktiež vplýva na kritické myslenie detí v jednotlivých regiónoch sveta.

Robotici z gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou získali skúsenosti na RoboRave v Číne

Trojica budúcich tretiakov z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou sa pred pár dňami vrátila z Číny, kde sa zúčastnila medzinárodnej súťaže RoboRave International. V kategórii Fire Fighting nezabodovali, ale podľa slov jedného z trojice, Tomáša Lukču, získali cenné skúsenosti.

Trojica budúcich tretiakov z Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou pod vedením učiteľa Jána Motešického. (Foto: Facebook Prešovský samosprávny kraj)

Traja členovia Amavet klubu 964 si účasť na medzinárodnej súťaži vybojovali víťazstvom na RoboRave Slovakia na pôde Žilinskej univerzity. Uviedol to sprievodca gymnazistov, učiteľ informatiky a fyziky Ján Motešický. „Na súťaži v Číne sa celkom zúčastnilo viac ako 2000 súťažiacich a 600 tímov. Z toho bolo 194 nečínskych súťažiacich z rôznych kútov sveta," dodal. V kategórii FireFighting, ktorá sa podľa jeho slov považuje za najťažšiu v súťaži, sa zúčastnilo 40 tímov rôznych vekových kategórií.

Úlohou robota je v čo najkratšom čase nájsť na hracom poli s veľkosťou 2,5 krát 3,5 metra štyri sviečky a zahasiť ich. „Nám sa nakoniec nepodarilo prebojovať do prvej osmičky. Chalani sa veľa naučili a nabrali mnoho skúseností do ďalších súťaží a na svoj ďalší rast," uzavrel Motešický.

„Už vieme, ako pracovať v strese, pri veľkom hluku. Museli sme sa vysporiadať so zmenenými pravidlami. Museli sme upraviť robota, pretože naše senzory nechceli chytať sviečky alebo čiaru. Použili iné materiály, než aké boli v pravidlách. Napríklad sviečky mali byť olejové, ale použili voskové, a tým pádom bol plameň nižší a náš robot mal problém to so senzormi zachytiť," povedal Lukča pre TASR s tým, že táto skutočnosť ich prinútila meniť na mieste kabeláž. "Myslím, že sme obstáli celkom dobre, na to, že tam bolo 40 tímov a museli sme kompletne meniť robota, upravovať, čo sa dalo, pretože nebol pripravený na podmienky, aké tam boli," dodal.

Ako pre TASR uviedol ďalší člen tímu Matúš Iľko, výroba robota trvala gymnazistom asi rok s tým, že prvé štyri mesiace strávili prípravou robota na slovenské kolo, ďalších osem ho pripravovali už do Číny. Trojicu robotikov, ktorí sa na súťaži v Číne zúčastnili vďaka podpore sponzorov, uzatvára Jakub Suďa.

Slováci získali na súťaži mladých vedátorov a inžinierov v Číne druhé miesto

Na medzinárodnej projektovej súťaži stredoškolákov CASTIC v Čine získali Slováci druhé miesto. Súťaž v oblasti inovácií, vedy a techniky je organizovaná pre študentov od 12 do 20 rokov, ktorí sa zaujímajú o vedu aj vo voľnom čase. TASR o tom informovala riaditeľka Asociácie pre mládež, vedu a techniku Gabriela Kukolová.

V tomto roku sa súťaže úspešne zúčastnili slovenskí víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET - stredoškoláci Richard Maguľák a Viliam Podhajecký. Po štyroch dňoch prezentovania projektu pred odbornou hodnotiacou komisiou a verejnosťou obsadila slovenská dvojica druhé miesto v kategórii Mechanika a elektrina. Študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach vypracovali tímový projekt Rádiovo ovládané autíčko.

Vedúcim slovenskej delegácie bol jeden z porotcov národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET Marek Kukučka. „Vďaka účasti na súťaži CASTIC si Richard a Viliam nielen rozšírili svoje odborné vedomosti vo vednom obore Mechanika a elektrina, ale zvládli zodpovedať odborné otázky hodnotiteľov, kreatívne myslieť a komunikovať," poznamenal Kukučka. Ako dodal, verí, že aj takáto motivácia podporí tvorbu kvalitných projektových prác žiakov, ktorí z krajských súťaží Festivalu vedy a techniky AMAVET postupujú na celoslovenské finále počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Festival vedy a techniky AMAVET sa uskutoční od 7. do 8. novembra.