Dnes o 20:39 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Šíri sa z vašej práčky zápach? Vyskúšajte toto

V práčkach existuje veľa miest, v ktorých sa usádza vodný kameň, baktérie či plesne. Tie časom zapríčiňujú nepríjemný zápach. Často si za to môžeme sami - pri praní totiž robíme chyby. My vám však poradíme, ako sa im vyvarovať.

Aké chyby pri praní robíme?

Za nepríjemný zápach z práčky často môže nesprávny spôsob prania. Najčastejšie totiž pri praní robíme chyby, ktoré spôsobujú usadzovanie nečistôt:

Perieme často pri nízkych teplotách. To spôsobuje usádzanie nečistôt v práčke, ktoré vedú k tvorbe plesní a vzniku zápachu.

To spôsobuje usádzanie nečistôt v práčke, ktoré vedú k tvorbe plesní a vzniku zápachu. Perieme veľa bielizne naraz. Nielenže sa nevyperie poriadne, ale môže tiež spôsobiť poškodenie práčky.

Nielenže sa nevyperie poriadne, ale môže tiež spôsobiť poškodenie práčky. Používame nekvalitné pracie prostriedky. Nedokážu sa poriadne rozpustiť a v práčke sa hromadia vo forme usadenín.

Nedokážu sa poriadne rozpustiť a v práčke sa hromadia vo forme usadenín. Práčku dostatočne nevetráme. Práčku po praní necháme zatvorenú a nahromadená vlhkosť spôsobuje tvorbu plesní.

Práčku po praní necháme zatvorenú a nahromadená vlhkosť spôsobuje tvorbu plesní. Práčke nevenujeme dostatočnú starostlivosť. Nemyslíme na dostatočnú údržbu, ktorá prispieva k udržaniu funkčnosti a predĺženiu životnosti práčky.

Všetky tieto chyby vieme samozrejme veľmi jednoducho odstrániť. Dodržiavať základné pravidlá správneho prania je zásadné. A niekoľko krokov pre pravidelnú údržbu vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Pravidelná starostlivosť o práčku

Pri starostlivosti o práčku by ste nemali zabudnúť na žiadny jej dôležitý komponent. Preto postupujte takto:

#1 Prvý na rade je bubon

Pleseň a baktérie vznikajú najmä pri nízkych teplotách. Preto je dobré, ak práčku z času na čas pustite naprázdno a použijete najdlhší program s vysokou teplotou. Ten pomôže vydenzifikovať nielen bubon, ale aj hadice. Ešte lepšie urobíte, ak do takéhoto prania pridáte ocot alebo kyselinu citrónovú. Práve tie dokáže práčku vyčistiť a odstrániť z nej nežiaduci zápach. Ak navyše do bubna vložíte čistú handru, tá zachytí prípadné vyplavené nečistoty.

#2 Vyčistite tesnenie

Plesne sa usádzajú spravidla v okolí gumeného tesnenia bubna, preto by ste z neho mali pravidelne odstraňovať nečistoty. Podľa potreby ho vyčistite handričkou namočenou v octe, prípadne ju namočte do prostriedku proti plesni, vložte do práčky a zapnite ju.

#3 Posvieťte si na zásobník na prášok

Nepríjemný zápach sa môže šíriť aj zo zásobníka na prací prášok. Práve v ňom sa usádzajú nielen prací prášok a aviváž, ale aj vodný kameň a plesne. Nádobku preto vyberte a prepláchnite horúcou vodou, prípadne ju vyčistite roztokom pripraveným z vody a sódy bikarbóny. Takéto čistenie by ste mali robiť aspoň raz mesačne.

#4 Pravidelne čistite filter

Vo filtri sa zachytávajú a usádzajú väčšie nečistoty. Filter by ste mali čistiť minimálne dvakrát ročne. Čistenie filtra nie je nič zložité - stačí, ak ho dôkladne opláchnete pod tečúcou vodou.

#5 Nezabúdajte na preventívne opatrenia

Základným opatrením proti vzniku plesní je prevencia. Preto práčku nenechávajte zatvorenú, aby sa v nej neudržiavala vlhkosť. Vždy, keď je to možné, práčku vetrajte. Otvorený nechávajte aj zásobník na prací prášok. Niekoľkokrát do roka ju pusťte naprázdno a po každom praní prejdite gumové tesnenie suchou handrou.

Pravidelné čistenie práčky a starostlivosť o ňu vám zabezpečí nielen to, že nebude zapáchať, ale zaistí zároveň aj čistotu bielizne a predĺženie životnosti práčky.