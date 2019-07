‼️Celé video nájdeš na mojom FB fanpage—> Norbert Piano • Hudba bola pre nás s bratom od detstva absolútnou prioritou ?. Trávili sme s ňou takmer všetok voľný čas. Spolu sme vstávali, cvičili a spolu sme koncertovali ??. Možno by ste si mysleli, že sme spolu nemali žiadne iné zážitky, že sme možno postrádali obyčajné detské hrátky... My sme si však prostredníctvom hudby vytvorili krásny vzťah, naučili sme sa, že rozumieť si môžeme aj bez slov ?. Neraz sa nám stáva, že sa ľudia počas nášho koncertu pozastavia nad našou skvelou súhrou, cítením hudby spoločne. My však vieme, že ju máme pre všetok ten spoločný čas, ktorý nám dala práve hudba! ???? • Fritz Kreisler- Liebesleid • #norbertdanis FOLLOW? @norbert.danis • • • • • • • • • • • • • #klavirista#husle#klavir#violin#violonist#piano#pianist#classicalmusic#koncert#live#instaslovakia#igerscz#insta_svk#slovakman#slovakboy#slovenskahudba#hudba#music#musician#wien#slovensko#brothers#bratia#umenie#umenienaslovensku#follow#art

