TASR

Dubovcová so Štrbovou na úvod vo Viedni zdolali Lotyšky

Slovenky bojujú o účasť na OH 2020 v Tokiu, úspech na turnaji najvyššej kategórie vo Viedni by ich mohol k tomutu snu výrazne priblížiť.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová — Foto: Teraz.sk/SVF

Viedeň 31. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová vstúpili do turnaja World Tour najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni víťazne. V stredajšom úvodnom zápase v A-skupine hlavnej súťaže zdolali turnajové sedemnástky Lotyšky Tinu Graudinovú a Anastasiju Kravčenokovú 2:1 (-13, 19, 12).

Slovenky boli nasadené priamo do hlavnej súťaže, na turnaji sú nasadené šestnástky. V treťom vzájomnom dueli s Lotyškami vybojovali druhé víťazstvo, vlani na štvorhviezdičkovom turnaji v čínskom Jang-čou vyhrali reprezentantky pobaltskej krajiny 2:0 (17, 18), na tohtoročnom turnaji rovnakej kategórie v brazílskej Itapeme zvíťazili Slovenky 2:1 (27, -16, 12).

Dubovcová so Štrbovou sa ešte v stredu v priamom súboji o prvenstvo v skupine stretnú s americkými jednotkami podujatia Alexandrou Klinemanovou a April Rossovou, ktoré začali na turnaji výhrou nad rakúskym dvojičkami Nadine a Terese Straussovou 2:0 (16, 19). Slovenky bojujú o účasť na OH 2020 v Tokiu, úspech na turnaji najvyššej kategórie vo Viedni by ich mohol k tomutu snu výrazne priblížiť.