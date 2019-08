Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ľudia nevedia, ako uniknúť klebetám. Podľa psychológov stačí použiť len jednu vetu

Zbytočné klebety škodia každému bez ohľadu na to, či je zapojený priamo do debaty alebo sa to deje za jeho chrbtom.

Klebety neprospievajú ľuďom v žiadnom veku — Foto: Pixabay

WASHINGTON 3. augusta - Klebety môžu znamenať pre niekoho nevinnú zábavku, opak je však pravdou. Na ľudí môžu mať veľmi zlý vplyv. Hlavne ak ide o človeka, ktorého ohovárate. Má to negatívny účinok aj na ľudí, ktorí samotné neopodstatnené informácie rozširujú.

Ľudia, ktorí ohovárajú druhých za im chrbtom, sa pre ostatných stávajú neúctivými a nedôveryhodnými. Uznávaný psychológ Laurent Beque tvrdí, že až 60% rozhovorov medzi dospelými ľuďmi je o osobe, ktorá nie je súčasťou konverzácie.

Prečo ľudia klebetia?

Väčšina ľudí je ovplyvnená aj médiami a sociálnymi sieťami, kde sa vždy riešia osudy iných. Na druhej strane to ale niektorým ľuďom pomáha vytvárať konverzácie. Počas toho sa v druhom človeku vyvoláva pocit, že vám verí, ak sa vám s informáciami zdôveril.

Podľa psychológov majú ľudia tendenciu pri klebetách povedať viac aj o vlastnom súkromí v domnienke, že si získajú väčšiu dôveru. Problém je ale ten, že človek, ktorý klebetí neustále, už necíti žiadnu vinu za šírenie dezinformácií. Príde mu to úplne prirodzené. Bohužiaľ, nie každý rozozná, kedy ide o klebetu alebo nevie, ako sa z tejto debaty môže dostať.

Pritom by stačilo použiť jedinú vetu. Prečo mi to hovoríš? Táto jednoduchá veta vám pomôže uniknúť z nepríjemnej debaty. Keď položíte túto otázku človeku, ktorý začal klebetiť, v momente pochopí, že o tieto informácie nemáte záujem. Najprv ho otázka možno prekvapí, ale nabudúce bude vedieť, že nepatríte medzi ľudí, ktorí by šírili zbytočné klebety a podieľali sa na ich vytváraní.