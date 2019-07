TASR

Woods a McIlroy prisľúbili štart na premiérovom turnaji PGA v Japonsku

OH 2020 v Tokiu budú štvrtou olympiádou, na ktorej sa predstaví golf. Do programu OH sa vrátil v Riu de Janeiro 2016 po 112 rokoch.

Americký golfista Tiger Woods — Foto: TASR/AP

Tokio 31. júla (TASR) - Pätnásťnásobný víťaz major turnajov Tiger Woods a ďalší bývalý líder svetového rebríčka Rory McIlroy pomôžu spropagovať golf v Japonsku. V krajine, ktorá usporiada budúcoročné OH, sa predstavia v októbri na podujatí PGA Tour. Prestížny seriál zavíta do Japonska prvýkrát v histórii.

Organizátori Zozo Championship v Čibe potvrdili štart hviezdnej dvojice v stredu. "Je úžasné, že sme dostali tento rok možnosť súťažiť v Japonsku. Som skutočne nadšený," vyznal sa McIlroy. „Viem, že golfoví fanúšikovia v Japonsku poznajú dobre pravidlá tohto športu a vedia podporiť hráčov. Pre nás golfistov to bude zábava predstaviť sa pred nimi na podujatí PGA Tour. Počas kariéry som vyhral turnaje po celom svete a bolo by skvelé, ak by sa mi podarilo vybojovať prvý titul v Japonsku," citovala agentúra AFP 30-ročného Severného Íra, ktorý figuruje v aktuálnom svetovom renkingu na tretej priečke a vo fedexcupovom rebríčku mu patrí druhé miesto.

Na Zozo Championship v meste Čiba neďaleko Tokia (24.-27. októbra) sa zúčastní 78 hráčov. OH 2020 v Tokiu budú štvrtou olympiádou, na ktorej sa predstaví golf. Do programu OH sa vrátil v Riu de Janeiro 2016 po 112 rokoch.