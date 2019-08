Dominika Pacigová

Dnes o 13:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Nová recyklačná technológia mení odpad v materiál, ktorý dokáže nahradiť plasty

Produkcia odpadu každoročne narastá.

JERUZALEM 23. augusta - Je pravdepodobné, že do roku 2050 sa celosvetová produkcia komunálneho odpadu zvýši z 2,01 miliárd ton na neuveriteľných 3,4 miliárd ton ročne.

Vyvinuli nový druh materiálu

Podľa informácií portálu The Jerusalem Post, problémom je najmä to, že výroba a spotreba plastov rapídne rastie. Tá by sa mala do roku 2050 zvýšiť z 350 miliónov na 1,35 miliardy ton ročne. Izraelská recyklačná technológia však môže vyriešiť tento problém.

Továreň UBQ predstavila v priebehu minulého roka riešenie. Z odpadu, ktorý končí na skládkach, vyvinuli nový druh materiálu, ktorý nahrádza plasty. „Tým sme zabránili jeho rozkladu na škodlivé plyny,“ povedal pre The Jerusalem Post spoluzakladateľ a generálny riaditeľ UBQ Jack Bigio.

Mali by sme hľadať riešenia

UBQ predstavuje termoplastický a klimaticky pozitívny materiál, ktorý sa dá použiť na výrobu produktov so zníženou uhlíkovou stopou. Môže nahradiť plasty, drevo i mnohé iné materiály.

Produkcia jednej tony UBQ materiálu predstavuje zastavenie topenia arktického ľadovca v rozsahu 35 metrov štvorcových. Jedno zariadenie s kapacitou 80-tisíc ton ročne predstavuje odobratie 565-tisíc áut ročne.

V súčasnosti je potrebné hľadať rôzne riešenia, aby plasty nezahltili našu planétu. „Technológia, ako napríklad UBQ, predstavuje nielen účinnú recykláciu, ale aj novú a konkurencieschopnú surovinu na trhu,“ povedal Nir Kantor, ktorý je riaditeľom chemickej, farmaceutickej a environmentálnej spoločnosti v Manufacturers Association v Izraeli.