Minimálna mzda by sa mala zvýšiť už na budúci rok. Narastie o nemalú sumu

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) - Minimálna mzda by mala od budúceho roka vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur. Pre TASR to potvrdil tlačový odbor rezortu práce, ktorú túto sumu navrhol sociálnym partnerom. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa na výške minimálneho zárobku ani tento rok nedohodli. Tripartita prerokuje návrh ministerstva 19. augusta.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) už zaslal tripartitným sociálnym partnerom návrh rezortu na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2020. Ministerstvo navrhuje 580 eur.

„V hodinovom vyjadrení pôjde o sumu 3,333 eura na hodinu. Ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne," potvrdila pre TASR hovorkyňa rezortu práce Veronika Husárová.

Rozhodujúce faktory

Pri určovaní sumy minimálnej mzdy bolo podľa vyjadrení ministerstva rozhodujúce, aby bola zabezpečená zamestnancovi a jeho rodine dôstojná životnú úroveň. „Výška čistej minimálnej mzdy by v súlade s Európskou sociálnou chartou mala dosahovať aspoň 60 % z čistej priemernej mesačnej mzdy, najmenej však 50 %," doplnila Husárová.

V súčasnosti je tento podiel na úrovni 52,44 %. „Prihliadali sme aj na makroekonomické ukazovatele, osobitne na nízku mieru nezamestnanosti a pretrvávajúci nedostatok pracovnej sily v niektorých profesiách. Navrhovaná suma minimálnej mzdy zároveň reaguje na už dohodnutý trend rastu taríf zamestnancov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme," dodala Husárová.

Návrh prerokujú v polovici augusta

Návrh ministerstva na zvýšenie minimálnej mzdy prerokujú sociálni partneri 19. augusta tohto roka na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR. O úprave sumy minimálnej mzdy na nasledujúci rok rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov najneskôr od 1. apríla. Do 15. júla daného roka sa musia podľa zákona dohodnúť, ani tento rok sa tak nestalo. Svoje návrhy preto sociálni partneri predložili ministerstvu práce.

Ten následne predkladá podľa zákona vlastný návrh vždy do 31. júla. Ak sa ani do konca augusta na rokovaní tripartity nedohodne úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy navrhnutej ministerstvom, rezort práce predloží do 30. septembra na rokovanie HSR návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy a následne návrh nariadenia predloží na rokovanie vlády.