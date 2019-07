Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Prečo ľudia zomierajú a ako sa rodia deti? Tieto rozprávky skvele odpovedia na detské otázky za vás

V detskej knižnici by rozhodne nemali chýbať tieto publikácie. A nové veci sa dozvedia nielen deti, ale dokonca aj dospelí.

BRATISLAVA 6. augusta - Ako vznikajú deti? Prečo ľudia zomierajú? Prečo je obloha modrá? Aj takéto zvedavé otázky od našich najmenších nás niekedy dokážu poriadne zaskočiť. Pri vymýšľaní tej najsprávnejšej odpvoede sa nejeden dospelák určite poriadne zapotí. Môžete sa však tomu vyhnúť,

1. Odpovede na prvé otázky

Prečo prší? Aká veľká je dažďová kvapka? Kedy sa objavuje dúha a čo je na jej konci? A môžem sa jej dotknúť? Prečo sa nemám pozerať do slnka? Prečo fúka vietor? Prečo blesky svietia a hromy hučia? Ako vzniká sneh? V krásnej ilustrovanej detskej encyklopédii Ako vzniká dážď? - Prvé otázky a odpovede nájdete odklápacie okienka, ktoré vám pomôžu s odpoveďami na tieto otázky a ešte oveľa viac.

2. Boj s chorobami

Zákerné choroby sa nevyhýbajú dospelým a, bohužiaľ, ani deťom. Vysvetliť im, prečo je to tak, je niekedy naozaj ťažké. Úprimný príbeh o netradičnej princeznej, ktorá nemá vlasy, vám s tým pomôže. Kniha obľúbenej autorky detských kníh Gabriely Futovej má zdravé deti naučiť tolerancii a chorým deťom zase dodať potrebné sebavedomie. Autorka bola donedávna tiež onkologická pacientka, vďaka čomu sa celkom presne dokáže vcítiť do toho, čo títo ľudia prežívajú. Jej krásnu knihu O Bezvláske s ilustráciami známeho ilustrátora detských kníh Mira Regitku, priniesla autorka spolu s organizáciou Dobrý anjel. Kniha je vhodná pre deti prvého stupňa základnej školy a pomôže vám s naozaj neľahkými detskými otázkami.

3. Nosí deti bocian?

U nás detí nosí bocian, inde na svete zase napríklad včeličky opeľujú kvietky. Aj takéto vysvetlenia dávame často ako dospelí deťom, keď nevieme, ako najvhodnejšie odpovedať na otázku, odkiaľ prišiel ich nový súrodenec. Ak však nechcete vaše deti jemne zavádzať a radšej by ste im naozaj vysvetlili, ako vznikajú bábätká, pomôcť vám môže kniha Cesta na svet od Jany H. Hoffstädter. Príbeh malého predškoláka, ktorému má do rodiny pribudnúť súrodenec, vášmu dieťaťu citlivo vysvetlí, ako funguje biológia ľudského tela. A nemusíte sa pri tom ani pýriť.

4. Smrť na ružovom bicykli

Deti zaujíma nielen to, ako vzniká život, ale aj ako zaniká. O smrti sa však ťažko rozpráva nielen deťom, ale táto téma robí problémy aj v rozhovoroch medzi dospelými. V príapde tých najmenších vám ale môže poôcť kniha Ja som Smrť od nórskej spisovateľky Elisabet Helland Larsenovej. Hlavnou hrdinkou knižky je tmavovlasé dievčatko, ktoré jazdí po krajine, na ružovom bicykli. Jej cesty sprevádza symbolická smrť, keď okolo nej vädnú kvety a vzápätí vzklíči nový život.

5. Prečo sú odpady zlé?

Citlivá, krásne ilustrovaná knižka pre deti rozpráva príbeh o podmorskej speváčke, veľrybe Gréte. Tá zo dňa na deň stratí hlas a nikto nevie prečo. Až v podmorskej ambulancii zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria. Rozhodnú sa preto konať.

Publikácia Andrey Gregušovej hravým spôsobom odkrýva deťom jednu z najvážnejších súčasných tém, ktorou je znečisťovanie oceánov. O tom, že situácia s odpadom v moriach je naozaj vážna, svedčí niekoľko dôkazov. Podľa vedcov nielenže hrozí, že do roku 2050 bude v moriach viac plastov ako rýb, ale faktom je aj to, že mikroplasty sa už dostali aj priamo do ľudského tela a žalúdka. Často práve konzumáciou morských živočíchov, ktoré sa v moriach a oceánoch často kŕmia aj plastami, ktoré im tam ľudia nezodpovedne nahádžu.

Na záver knihy sú pre deti pripravené tipy, ako môžu pomôcť Gréte a jej kamarátom napríklad vymeniť plastovú fľašu za sklenenú alebo si nosiť na nákupy vlastné vrecko.

6. Labková patrola

Ak by ste však vaše deti radi naučili niečo možno aj prostredníctvom milej animovanej rozprávky a strávili s nimi možno nejaký ten čas aj v kine, máme pre vás posledný, výnimočne nie knižný, tip. Detský animovaný seriál Labková patrola si zamilovali už státisíce detí na celom svete a možno je medzi nimi aj to vaše. Teraz sa môžu vaši najmenší tešiť, že ich obľúbení hrdinovia sa dostávajú aj na filmové plátno.

Labková patrola dokáže vaše deti naučiť mnoho, ale predovšetkým to, že je potrebné, aby si ľudia navzájom pomáhali a tiež, že z každej situácie, nech sa zdá byť akokoľvek neriešiteľná, existuje východisko. Chlapec Ryder spolu so svorkou statočných šteniatok pravidelne zachraňuje ľudí a zvieratká v zátoke Adventure Bay. Každé šteniatko zo záchranárskeho tímu má iné schopnosti, ktoré využíva v akciách: filmovú Labkovú patrolu tvorí požiarnik Marshall, technik Rubble, policajt Chase, mechanik Rocky, vodný záchranár Zuma a letecká záchranárka Skye. Tímová spolupráca a pomoc sú najčistejšími hodnotami, ktoré Labková patrola prináša. A vaše deti by sa o nich určite mali učiť už od útleho destva.

Labkovú patrolu do kín prináša Bontonfilm a pozrieť si ju v našich kinách môžete už od 1. augusta 2018.