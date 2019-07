Klaudia Fiolová

Dnes o 17:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní Indiana Jones je späť! Zverejnili dátum premiéry piateho filmu, archeológa si opäť zahrá Harrison Ford

Harrison Ford na túto rolu nedá dopustiť.

V úlohe Indiana Jonesa sa opäť predstaví obľúbený herec, Harrison Ford — Foto: TASR

HOLLYWOOD 31. júl - Kto by nepoznal kultovú snímku Indiana Jones? Séria dobrodružných príbehov o odvážnom archeológovi sa opäť vracia na scénu. Ako sa šuškalo už dlhšie, režisér Steven Spielberg sa rozhodol pre nakrútenie piateho filmu.

Známy dobrodruh nepochybne patrí medzi najväčších hrdinov v histórii kinematografie. Predpokladaný termín začiatku nakrúcania piateho dielu je podľa portálu Hypebeast apríl 2020, hoci pôvodne sa plánovalo so skorším dátumom. Čo všetko sa udeje v pokračovaní série, to ešte nikto nevie.

Prečítajte si tiež: Harrison Ford zaútočil na svetových lídrov: Pre udržanie vlastnej moci popierate prírodnú katastrofu

Opäť s Harrisonom Fordom

Jedno je ale isté. V hlavnej úlohe sa aj piatykrát predstaví hollywoodska legenda Harrison Ford. Rola Indiana Jonesa mu proste patrí a podľa jeho slov by to nikto iný ani nemohol hrať. Hoci väčšina filmov dáva do úloh mladších kolegov, Steven Spielberg v tom má jasno.

V rozhovore pre televízny program Today Harrison ešte dávnejšie povedal, že nikto iný okrem neho by Indiana Jonesom byť nemohol. „Nikto ma nenahradí v tejto úlohe, chápete? Ja som Indiana Jones. Keď odídem ja, odíde aj on. Je to jednoduché,“ tvrdí Ford.

Hoci má herec už 77 rokov, vo filmovom svete je stále aktívny. Premiéru piateho Indiana Jonesa plánuje spoločnosť Disney na 9. júla 2021.