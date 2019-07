TASR

Bolek Polívka dnes oslavuje 70-tku. Ako mladý si chcel zmeniť meno, otec mu ale vtipne poradil, prečo to nie je dobrý nápad

Už na strednej škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetom a odtiaľ si to namieril priamo na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne.

Bolek Polívka, archívna snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Vizovice/Bratislava 31. júl (TASR) – Neopakovateľný a nenapodobiteľný, originálny i jedinečný umelec, ktorý si už dávno vydobyl povesť herca s výnimočným talentom a neuveriteľnou hravosťou. Práve taký je populárny český herec, komik, mím, scenárista a režisér Boleslav Polívka. V stredu 31. júla sa dožíva 70 rokov.

Boleslav (Bolek) Polívka sa narodil 31. júla 1949 vo Vizoviciach na Morave ako najmladší z troch synov. Od detských liet získaval náklonnosť k divadlu, pretože jeho rodičia boli nadšenými ochotníkmi.

Reklama na každom jedálnom lístku

V jednom z rozhovorov pre médiá si zaspomínal na to, čo mu otec povedal, keď sa mu posťažoval „čo to meno... Polívka?!“, keby sa raz chcel stať hercom. Otec mu s dávkou humoru odpovedal: „Bolečku, nechaj si to meno. Budeš mať reklamu na každom jedálnom lístku.“

Už na strednej škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetom a odtiaľ si to namieril priamo na Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Od roku 1972 sa stal jednou z hlavných osobností Divadla Husa na provázku, v ktorom pôsobil až do roku 1992.

Na archívnej snímke Bolek Polívka v predstavení s názvom Pro dámu na balkóně. (Foto: TASR Pavel Neubauer)

O rok neskôr založil v Brne vlastné Divadlo Bolka Polívky, čo mu dávalo slobodu pozývať si spolupracovníkov podľa vlastného výberu. „Veľmi často sa nám hercom stáva, že práve nehráme to, čo by sme chceli hrať. A tým, že sa človek stane principálom môže viac rozhodovať o svojom osude,“ povedal jubilant.

So svojimi originálnymi inscenáciami, spájajúcimi pantomímu a herectvo, sa stal úspešným a slávnym divadelným autorom. Medzi jeho najlepšie autorské divadelno-pantomimické predstavenia patria napríklad Trosečník (1977), Poslední leč (1981) alebo Šašek a královna (1985), na základe ktorého vznikol neskôr film.

Legendárne Dědictví

Po prvýkrát sa pred filmovú kameru postavil v roku 1966. V komédii Kočky neberem si zahral mladíka v dave. Odvtedy stvárnil množstvo postáv rôznych charakterov vo vyše stovke filmov.

Do širšieho diváckeho povedomia sa Bolek Polívka zapísal najmä vďaka režisérke Viere Chytilovej a úlohám v jej filmoch Kalamita (1981), Šašek a královna (1987), ale predovšetkým v komédii Dědictví aneb kurvahošigutntag (1993).

Vytvoril v nej nezabudnuteľnú kultovú postavu rázovitého a večne opitého dedinčana Bohuša, ktorý nečakane zdedil obrovský majetok. Na tomto filme sa podieľal aj ako scenárista. Film sa v roku 2014 dočkal svojho pokračovania Dědictví aneb Kurvaseneříká.

Oceňovaný herec

Za stvárnenie postavy farára Holého vo filme Zapomenuté světlo (1996) získal Českého leva. Druhý raz dostal toto prestížne filmové ocenenie za úlohu v dráme Musíme si pomáhat (2000). Snímka bola zároveň medzi piatimi nomináciami na Oscara za najlepší zahraničný film.

U našich západných susedov patrí Bolek Polívka stále k najvyťaženejším filmovým a televíznym hercom. Avšak podľa umelca samotného, mimoriadne úlohy ako farár v Zapomenutom světle alebo sochár Mára v Pupende (2003) sa rodia len vzácne. „Sú to také malé zázraky,“ dodal s tým, že mal šťastie na krásne herecké úlohy, ktoré dostával.

Aktuálne môže divák vidieť Bolka Polívku v českej filmovej komédii Ženy v běhu, ktorá mala premiéru v kinách 31. januára 2019. V súčasnosti natáča rozprávku Největší dar. Film, ktorý ukazuje, ako to dopadne, keď sa bohovia začnú pliesť do života ľuďom a ľudia do života bohom by mal mať premiéru na budúci rok.

Ešte pred tým, na jeseň tohto roku, sa má objaviť na obrazovkách RTVS nový rodinný seriál Kriminálka 5.C, v ktorom si rovnako zahral obľúbený český herec.

Oslavy okrúhlych narodenín má rád

Bolek Polívka je tiež známy recesista a autor povestných akcií ako napríklad majstrovstvá sveta v hádzaní flinty do žita. V televízii vystupoval s dvoma zábavnými a veľmi sledovanými programami Manéž Bolka Polívky a Bolkoviny.

Polívka, otec šiestich detí, z ktorých dve sa vydali v jeho hereckých stopách, bol ženatý aj s francúzskou herečkou Chantal Poullain. Poslednou jeho partnerkou je Marcela Černá.

Aký je vzťah jubilanta, populárneho českého herca k oslavám? Českým médiám povedal, že či už sú veľké alebo komorné, oslavy spojené s okrúhlymi narodeninami má rád. Hlavne si praje, aby mali hostia radosť a vedeli, že to vlastne robí pre nich. „Veď 70 rokov je vek, ktorý je kmetský, ale zároveň sme stále ešte mladí. Máme len šesťdesiat a desať, ako hovoria Francúzi,“ dodal Bolek Polívka.