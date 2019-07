Dominika Pacigová

Dnes o 14:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Deti sa hrajú na oboch stranách Trumpovho múru s Mexikom. Hravé video obletelo celý svet

Ružové hojdačky sa nachádzajú na hranici Mexika a Spojených štátov amerických.

EL PASO 30. júla - Súd v USA umožnil využiť peniaze Pentagónu na Trumpov plot s Mexikom, informovala v sobotu agentúra AP. Dvaja profesori však chceli poukázať na jednotu dvoch predelených strán a vybudovali ružové hojdačky, ktoré sa nachádzajú na hranici USA a Mexika.

Video získalo tisícky lajkov

Podľa informácií portálu The Guardian, s myšlienkou ružových hojdačiek prišiel profesor architektúry Ronald Rael a San Fratello, ktorý prišiel s týmto konceptom už pred desiatimi rokmi. Hojdačky sa nachádzajú pozdĺž hraničného plotu na okraji mesta El Paso v Texaxe a Ciudad Juárez v Mexiku.

S myšlienkou sa podelili aj na sociálnej sieti. Na Instagrame zverejnili video, ktoré si získalo mnoho priaznivcov. V priebehu niekoľkých hodín malo tisícky lajkov.

Chceli priniesť radosť

Na videu môžeme vidieť nielen deti, ale aj dospelých ako sa hrajú na oboch stranách. „Naším cieľom bolo priniesť radosť, vzrušenie a spolupatričnosť,“ napísal pod videom Ronald Rael.

Vyzerá to tak, že sa im to aj podarilo. „Musíme uznať, že to, čo sa deje na jednej strane, má priamy dôsledok na druhú stranu,“ dodal Rael.