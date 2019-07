TASR

Dnes o 13:08 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kancelária NRSR chystá zmluvy na stavbu stožiara za vyše 35 000 eur

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) - Kancelária Národnej rady (NR) SR má rozpracované desiatky darovacích zmlúv v súvislosti s výstavbou stožiara pred parlamentom. Ich hodnota prevyšuje 35.000 eur. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Kancelária NR SR uviedla, že za uplynulých desať dní od zverejnenia darovacích podmienok a čísla účtu, na ktorý môžu občania posielať financie, eviduje zvýšený záujem o poskytnutie finančných príspevkov. „Vzhľadom na doterajšiu intenzitu a výšku darcovských príspevkov je vysoko pravdepodobné, že čoskoro ich celková suma dosiahne samotné náklady na osadenie stožiara," dodala kancelária.

Vedúceho Kancelárie NR SR Daniela Guspana teší záujem občanov o podporu myšlienky dôstojnej reprezentácie štátnej vlajky pred parlamentom. „Tento zámer bol opakovane prehodnocovaný už aj počas dávnejších volebných období. Vo viacerých svetových metropolách sú veľkorozmerné štátne vlajky situované pred zákonodarnými zbormi či inými spoločensky a historicky významnými budovami štandardom,“ povedal.

Zemné práce na osadenie stožiara by mali podľa predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS) stáť okolo 16 000 eur plus DPH, druhá časť výstavby by mala vyžiadať 38 000 eur. Vysvetlil, že k výstavbe pristúpili aj na základe upozornenia pamiatkarov na súčasné uchytenie zástavy na Bratislavskom hrade či streche parlamentu, kde hrozí pád. Stožiar bude vysoký 30 metrov, čo je maximálna výška, ktorú podľa jeho slov povolili kompetentné úrady.