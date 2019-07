Bratislava vyhlásila tretie kolo výberových konaní

TASR

Bratislava 30. júla (TASR) – Mesto Bratislava vyhlásilo tretie kolo výberových konaní. Hľadá ďalších členov predstavenstva do Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a Dopravného podniku Bratislava (DPB). Výberové konanie je vypísané aj na riaditeľa mestskej príspevkovej organizácie Marianum – pohrebníctvo mesta Bratislavy. Záujemcovia majú možnosť prihlásiť sa do 20. augusta. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.

Bratislavská samospráva hľadá pre BVS člena predstavenstva zodpovedného za obchodný úsek (CSO). Úspešný uchádzač bude mať na starosti riadenie, kontrolu a zodpovednosť za obchodnú činnosť a služby poskytované klientom spoločnosti. „Zároveň bude zodpovedať aj za procesy v oblastiach životného prostredia a jeho ochrany, kvality vôd a štandardov kvality," priblížil Bubla.

Pre DPB hľadá mesto člena predstavenstva zodpovedného za infraštruktúrny úsek (CIO). Úspešný uchádzač bude napríklad zodpovedať aj za technický stav dopravnej infraštruktúry, koordináciu údržby a opráv koľajových tratí, koľajových zariadení, trakčného vedenia, trakčných zariadení i zastávok.

Vypísané je aj výberové konanie na riaditeľa organizácie Marianum. „Od úspešného uchádzača očakávame, že zmodernizuje poskytované služby a vykonávané činnosti, zabezpečí ich vysokú kvalitu a celkovo dá organizácii rozvojový impulz," priblížil hovorca mesta. Magistrát zároveň predĺžil termín do 16. augusta (vrátane) na prihlasovanie sa do výberového konania na šéfa Metropolitného inštitútu Bratislavy. Vysvetľuje to záujmom získať čo najviac kvalitných uchádzačov.

„Proces výberu členov predstavenstiev aj riaditeľov mestských organizácií bude rovnaký ako v prípade predsedov predstavenstiev. Opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať," deklaruje Bubla. Nové vedenie hlavného mesta tvrdí, že jeho záujmom je zmeniť fungovanie mestských podnikov tak, aby plnili verejný záujem, efektívne hospodárili a najmä, aby v ich orgánoch pôsobili odborníci.