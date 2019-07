TASR

Slovenky sa na šampionáte nestratili, chýba im ešte herná vyrovnanosť

Na turnaji sa predstavila absolútna európska amatérska golfová elita. V trojkolovej kvalifikácii štartovalo 144 hráčok, účasť vo finále si zabezpečilo najlepších 60 golfistiek.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jozef Ďurník

Poole 30. júla (TASR) - Slovenské golfistky na uplynulých amatérskych ME v Anglicku ukázali, že aj na takomto fóre dokážu dosiahnuť výsledky porovnateľné so svetovou špičkou. Na ihrisku Parkstone Golf Club v Poole reprezentovala SR trojica najlepšie postavených hráčok vo svetovom rebríčku – Anika Bolčíková a Natália Hečková a aktuálna majsterka Slovenska v hre na rany Katarína Drocárová. Hoci ani jedna z nich nepostúpila do finále, svojimi výkonmi na šampionáte nesklamali.

Vyrovnanosť turnaja na takejto úrovni potvrdilo aj záverečné kolo. Neskoršia víťazka domáca Alice Hewsonová sa po kvalifikácii nachádzala na delenom 24.-28. mieste a na prvú priečku strácala 7 rán. Skvelým výsledkom -6 v poslednom kole sa však prebojovala do záverečného rozstrelu a v ňom zdolala Fínku Kristu Junkkariovú.

„Slovenské reprezentantky na turnaji ukázali, že dokážu na takomto fóre dosiahnuť výsledky porovnateľné so svetovou špičkou. V porovnaní so svetovými hráčkami im ešte chýba herná vyrovnanosť a v tomto prípade aj skúsenosti s ostrovným typom ihrísk, ktorý sa vyznačuje extrémnou tvrdosťou grínov a ťažko hrateľnými roughmi," uviedol pre web Slovenskej golfovej asociácie vedúci slovenskej výpravy Kamil Drocár.

ME žien: 1. Alice Hewsonová (Angl.) 281/-7 (72, 70, 73, 66), 2. Krista Junkkariová (Fín.) 281/-7, 3. Caterina Donová (Tal.) 282/-6, ..., v kvalifikácii: Anika BOLČÍKOVÁ 225/+9 (76, 80, 69), Katarína DROCÁROVÁ 227/+11 (77, 79, 71), Natália HEČKOVÁ (všetky SR) 230/+14 (79, 79, 72)