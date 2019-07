Klaudia Fiolová

Včera o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Už 29 rokov sa nedotkol alkoholu. Elton John zverejnil inšpiratívne slová, ktoré možno otvoria oči mnohým

Známy spevák oslavuje 29 rokov bez alkoholu.

Spevák dostal vyznamenanie Rad čestnej légie od francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona — Foto: TASR

LONDÝN 30. júla - Sir Elton John sa zveril svojim fanúšikom. Britský idol sa totiž na svojom Facebookovom profile zdôveril s tým, ako úspešne bojuje proti závislosti od alkoholu - nedotkol sa ho už 29 rokov, čo je obdivuhodné. Umelec sa pre mnohých stal vzorom a inšpiráciou nielen vďaka tomu, čo dosiahol v hudobnom priemysle.

„Pred 29 rokmi som bol zlomený muž. Konečne som sa odhodlal k tomu, aby som vyslovil dve slová, ktoré zmenili môj život. Potrebujem pomoc. Ďakujem všetkým ľuďom, čo stáli pri mne a pomohli mi v mojej ceste za vytriezvením," povedal obľúbený spevák a skladateľ.

Vzor pre všetkých

Veľa ľudí speváka podporilo milými komentármi, niektorí mu taktiež vzdali úctu a napísali, že je vzorom pre všetkých. Aj vďaka tomu dodáva silu ostatným, aby pokračovali v ceste za uzdravením a nevzdávali to. Tento rok sa do kín navyše dostal film Rocketman, ktorý rozpráva o životnom príbehu slávneho speváka.

Na festivale v Cannes sa John zmienil o ťažkostiach, ktoré musel prekonať vo svojom živote. „Život, ktorý som viedol, legendárne výlety na mojom súkromnom lietadle Starship, luxusné vily a drahé darčeky - to nebol normálny život a určite nie taký, aký som žil predtým, ako som sa stal slávnym. Stratil som kontrolu nad vlastným životom. Keď som vytriezvel, prisahal som sám sebe, že sa k tomuto životu už nikdy nevrátim," povedal Elton.

Elton John (vpravo) s manželom na britskej premiére filmu Rocketman Foto: TASR

Spevák dnes žije pokojný rodinný život so svojim manželom Davidom Furnishom a deťmi, Zacharym a Elijahom. Prednedávnom oznámil verejnosti aj to, že sa chystá do dôchodku a už nebude mať žiadne koncertné turné. Chce sa totiž viac venovať sebe a svojej rodine.