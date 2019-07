Klaudia Fiolová

Včera o 20:59 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Greta Thunberg odmietla cestovať na konferenciu lietadlom. Pôjde bezemisnou jachtou

Známa aktivistka naozaj dbá na životné prostredie.

Švédska aktivistka sa vyberie z Európy do USA bezemisnou loďou — Foto: Facebook/Greta Thunberg

ŠTOKHOLM 30. júla - Najmladšia aktivistka na svete sa svojimi názormi a skutkami nepochybne zapísala do histórie. Greta Thungberg totiž bojuje za ochranu životného prostredia naozaj netradičným spôsobom. Každý týždeň organizuje protesty pred parlamentom.

Stala sa inšpiráciou nielen pre tínedžerov, ale aj pre dospelých ľudí po celom svete. Má iba 16 rokov, ale osud našej planéty jej nie je ľahostajný. Pravidelne navštevuje rôzne konferencie a nebojí sa odprezentovať vlastné názory ani pred členmi Europarlamentu.

Prečítajte si tiež: Greta Thunbergová získala Cenu slobody. Spolu s ňou aj 25-tisíc dolárov, ktoré všetky daruje

Pomoc z Monaka

Prednedávnom ju pozvali na klimatický samit, ktorý sa uskutoční 23. septembra v New Yorku. Keďže Greta necestuje lietadlom a využíva maximálne vlakovú dopravu, mala obavy, ako sa na samit dostane. Jej problém vyriešil jachtový klub v Monaku, ktorý jej ponúkol, že ju na stretnutie zvezie.

Dobrú správu ihneď zverejnila na svojom Facebookovom profile. Na plavbu sa vydajú v strede augusta. Nezabudla podotknúť ani na fakt, že do roku 2020 sa musia znížiť emisie skleníkových plynov. Treba obmedziť rast globálnej teploty pod 1,5 °C. Podľa jej slov máme stále šancu, aby sme to splnili.

Za posledné roky sa klimatická kríza rieši na celom svete a teraz sa na samite ukáže, či ľudia vo vedúcich pozíciách počúvali a niečo s tým aj robili. Mladá Švédka sa rozhodla pre plavbu loďou aj napriek tomu, že cesta bude dlhá a náročná.

„Bude nám cťou, že sa budeme môcť plaviť s Gretou Thunberg po Atlantickom oceáne a doviesť ju tak na klimatický samit," zverejnil tím Malizia. Práve oni vlastnia bezemisnú loď, ktorá je perfektným plavidlom pre známu aktivistku.

Greta si tak zvolila najekologickejšie riešenie na dopravu na samit do americkej metropoly. Jachtu povedie kapitán Boris Herrmann a zakladateľ klubu Team Malazia, Pierre Casiraghi. Na palube nebude chýbať ani otec Grety. Ako uviedol portál CNN, Herrmann je veľmi rád, že takýmto spôsobom môže podporiť aktivistku v boji proti klimatickým zmenám. Po zastávke v New Yorku bude nasledovať aj návšteva ďalších konferencií v Kanade a v Mexiku.

Britská kapela zakomponovala do svojej pesničky prejav známej aktivistky

To, že Greta je známa po celom svete, je fakt. Inšpiruje nielen ostatných aktivistov, ale aj umelcov. Spolupracovať s ňou sa rozhodla aj oceňovaná britská pop-rocková kapela The 1975. Hudobníci z Manchestru v rovnomennej piesni spojili jej prejav zo Svetového ekonomického fóra v Davose s ambientnou muzikou. Pieseň otvorí album Notes on a Conditional Form, ktorý by mal vyjsť vo februári budúceho roka.

Greta si spoluprácu s kapelou a jej frontmanom Mattym Healym pochvaľovala. „Som vďačná za príležitosť posunúť môj odkaz inému a širšiemu publiku takýmto novým spôsobom," povedala pre The Guardian. Komplimentami nešetril ani spevák The 1975, ktorý stretnutie s ňou označil za „inšpirujúce".