Kristián Plaštiak

Dnes o 14:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mama kúpila 1500 párov topánok zo zatvárajúceho obchodu. Rozdá ich chudobným deťom

Carrie Jerniganová je matkou telom i dušou.

Carrie a jej rodina — Foto: Instagram/carriejernigan, Facebook/Carrie Jernigan

ALMA 30. júla - Všetko sa začalo, keď matka troch detí Carrie Jerniganová nakupovala v miestnom obchode s obuvou. Jej dcéra, ktorá chcela pomôcť spolužiakovi, svoju mamu inšpirovala ku krásnemu činu. Vďaka nej Carrie skrsol v hlave nápad, ktorý pomôže mnohým deťom, informuje o tom portál NBC News.

Predajňa obuvi sa pripravovala na konečné zatvorenie prevádzky, preto bol všetok sortiment predávaný za nižšie ceny ako obvykle. Dcéra Harper, budúca piatačka na základnej škole, dokázala, že má naozaj dobré srdce. Spýtala sa mamy, či by nemohli jeden pár kúpiť aj jej spolužiakovi zo školy. „Nedávno som si všimla, že mu jeho topánky dobre nesedia. Keď som uvidela topánky s motívom Avengerov, chcela som, aby ich mamina kúpila,“ opisuje skutok malá Harper.

Carrie chce pomôcť sociálne slabším detičkám Foto: Instagram/carriejernigan

Najskôr iba žartovala

„Vtedy sme si uvedomili, že vlastne ani nevieme správnu veľkosť,“ spomína pani Jerniganová. „A tak som sa iba žartovne spýtala personálu, koľko by stáli všetky zvyšné topánky v obchode.“ Vtedy jej napadlo, prečo by ich nemohla kúpiť všetky a rozdať ich komunite detí podobných dcérinmu spolužiakovi?

„Cestou domov som premýšľala a hovorila si: Čo som to urobila? Manžel ma zabije.“ To sa, samozrejme, nestalo, práve naopak, Carrie vo všetkom podporil. Bol to práve on, kto jej pomohol vymyslieť nápad verejného podujatia. Ich „nákup“ muselo odviezť nákladné auto.

Rozbalenie všetkých deväťdesiatich piatich kartónových boxov im zabralo dvanásť hodín. Keď už dospelí nemohli a boli vyčerpaní, deti pokračovali. Ich túžba pomôcť druhým bola mocnejšia. Vo svojom príspevku na Facebooku Carrie napísala, že ju medzitým kontaktovalo dvesto miestnych rodičov, ktorí vraj chcú prísť a zaobstarať si jeden pár.

V dome rodiny Jerniganovcov to v súčasnosti vyzerá takto Foto: Instagram/carriejernigan

Pomoc druhým na verejnom podujatí

Ako sme už napísali, rodina plánuje usporiadať podujatie s detskými aktivitami, ktoré sa bude niesť v duchu „späť do školy“. Počas neho chcú dať pár nových topánok všetkým zúčastneným deťom. S organizáciou rodine pomôže aj miestna baptistická cirkev. Tá zas chce deťom poskytnúť nové školské pomôcky.

„Ak sa mojich detí spýtate, čím chcú byť, keď vyrastú, odpovedia, že chcú byť dobrými. Ani mne nezáleží na tom, čo budú robiť a kde pracovať, pokiaľ budú milí. Je to pre mňa znak toho, že majú srdce na správnom mieste. Ak je srdce tam, kde má byť, dokážu urobiť úžasné veci,“ uviedla hrdá matka v rozhovore pre CBS News.