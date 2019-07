TASR

EURÓPSKA LIGA: Jablonec sa naladil vysokým triumfom

Jablonec v zostave so stredopoliarom Jakubom Považancom v prvom zápase prehral s Pjunikom Jerevan 1:2, doma však chce uspieť.

Na snímke (vľavo) Jakub Považanec. — Foto: TASR/AP

Bratislava 30. júla (TASR) - Sedem slovenských futbalistov môže zasiahnuť do hry počas odvetných zápasov 2. predkola Európskej ligy 2019/2020. Hrať sa bude od utorka, keď sú na programe tri duely, v stredu sa uskutoční jedno stretnutie a hlavná porcia 39 zápasov je nachystaná na štvrtok.

Poľský Piast Glivice v bránke s Františkom Plachom zdolal doma FC Riga 3:2 a v odvete na trávniku súpera to nebude mať jednoduché. Jablonec v zostave so stredopoliarom Jakubom Považancom v prvom zápase prehral s Pjunikom Jerevan 1:2, doma však chce uspieť. Na severozápade Česka panuje pred odvetou skvelá nálada, Jablonec sa totiž v nedeľňajšom zápase najvyššej súťaže naladil triumfom nad Slováckom 6:0.

Do hry by mohli zasiahnuť aj ďalší Slováci. Brankár Dušan Kuciak a krídelník Lukáš Haraslín z Lechie Gdansk cestujú na pôdu Bröndby Kodaň, doma Lechia zvíťazila 2:1. V Dánsku bude o postup bojovať aj Šachťor Soligorsk so stredopoliarom Júliusom Szökem, doma si Šachťor poradil s Esbjergom 2:0.

Cyperský AEL Limassol uhral na pôde Arisu Solún bezgólovú remízu, prispel k tomu aj slovenský obranca Boris Godál. Brankár Tomáš Košický sedel v prvom zápase svojho VSC Debrecín na pôde FC Turín iba na lavičke, jeho tím podľahol 0:3.