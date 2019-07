TASR

Plzeň ide do Pirea zabojovať o postup

Tréner Pavel Vrba verí, že jeho tím na Štadióne Georgiosa Karaiskakisa skóruje.

Na snímke slovenský brankár v drese Viktorie Plzeň Matúš Kozáčik- — Foto: TASR/Hina

Bratislava 30. júla (TASR) - Bez účasti slovenského klubu pokračuje 2. predkolo futbalovej Ligy majstrov 2019/2020 odvetnými zápasmi. V utorok a stredu sa v majstrovskej a nemajstrovskej vetve odohrá dovedna dvanásť zápasov.

Premožiteľ slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava, čiernohorská Sutjeska Nikšič prešla v európskych súťažiach do ďalšej fázy po prvý raz. S cyperským šampiónom APOEL Nikózia však doma prehrala 0:1 a v odvete to bude mať veľmi ťažké. K postupu má vykročené aj maďarský majster Ferencváros Budapešť. Ten v prvom zápase v základnej zostave so slovenským stredopoliarom Michalom Škvarkom zvíťazil nad FC Valletta 3:1.

Ďalšími zaujímavými zápasmi budú aj konfrontácie FC Bazilej - PSV Eindhoven (prvý zápas 2:3) či Rosenborg Trondheim - BATE Borisov (1:2). Viktoria Plzeň cestuje na pôdu Olympiakosu Pireus, na západe Česka sa v prvom dueli zrodila bezgólová remíza.

Tréner Pavel Vrba verí, že jeho tím na Štadióne Georgiosa Karaiskakisa skóruje. „Som presvedčený, že gól dáme. Vonku vieme prekvapiť a dúfam, že sa nám to podarí," povedal kouč Viktorie pre klubový web.

Najjednoznačnejší výsledok v prvých zápasoch dosiahol škótsky majster Celtic Glasgow, doma zdolal Nomme Kalju z Estónska 5:0.

Odvetné zápasy 2. predkola Ligy majstrov 2019/2020:

Utorok 30. júla: 18:00 Nomme Kalju - Celtic Glasgow Prvý zápas: 0:5 19:00 APOEL Nikózia - Sutjeska Nikšič Prvý zápas: 1:0 19:00 Maccabi Tel Aviv - CFR Kluž Prvý zápas: 0:1 20:00 FC Bazilej - PSV Eindhoven Prvý zápas: 2:3 20:00 Dinamo Záhreb - Saburtalo Tbilisi Prvý zápas: 2:0 20:00 FC Valletta - Ferencváros Budapešť Prvý zápas: 1:3 20.30 Olympiakos Pireus - Viktoria Plzeň Prvý zápas: 0:0