Kristián Plaštiak

Dnes o 10:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pre rakovinu nedokázal muž zožať svoje pole. Vtom sa ukázali všetci farmári z okolia

Dobrý čin sa v nedeľu odohral v americkom štáte Washington.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Henrich Mišovič

RITZVILLE 30. júla - Po tom, čo farmári z okolia zistili, že Larry je v štvrtom štádiu rakoviny, rozhodli sa chopiť strojov a zožali jeho pšeničné pole. Šesťdesiatnik totiž má rakovinu kože a v takto pokročilom štádiu už nedokáže toľko pracovať. Keďže má jeho pole rozlohu 485 hektárov, kolegovia farmári sa mu rozhodli pomôcť. Správu priniesol portál CBS News.

Larry Yockey má 63 rokov a bojuje so zákerným ochorením. Jeden z prvých iniciátorov dobrého skutku bol Brian Doyle. „Viem, že to vyzerá zložito, ale nebolo to také ťažké,“ povedal pre portál KXLY. „Bola to záležitosť niekoľkých telefonátov a veci sa zrazu začali diať.“

Okrem neho zavítali na Larryho pole ďalšie desiatky farmárov. Všetci vedeli, o čo ide a pre koho to robia. Nik neváhal.

Farmár na svojom poli pracoval od svojich 13-tich rokov Foto: Geograph

Dobrosrdečný skutok

Nasadli do kombajnov a zožali celé 1200-akrové pole, Larry sa na to mohol pozerať z pohodlia domova v spoločnosti manželky a troch dcér. Bolo to po prvý raz za uplynulých päťdesiat rokov, čo Larry nemusel pohnúť ani prstom. Všetko zaňho urobili dobrosrdeční ľudia.

Rakovina sa u neho rozvinula pomerne nečakane. Najskôr sa mu na chrbte objavil fľak, ktorý sa neskôr, nanešťastie, dostal do Larryho skeletu a zlomil mu niekoľko rebier. Larry predstavuje už štvrtú generáciu farmárov svojej rodiny.

To, čo robili jeho otec, starý otec a prastarý otec, robil aj Larry. A svoje poznatky a skúsenosti sa rozhodol dať ďalej, hoci tentoraz už nie mužskému potomkovi. Dcéra Amanda totiž kráča v otcových šľapajach. „Jedného dňa sa plánujem stať piatou generáciou, ktorá bude obhospodarovať naše polia,“ hovorí.

Larry mal opäť dôvod usmiať sa a byť šťastný Foto: reprofoto Youtube