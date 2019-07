TASR

Dubovcová so Štrbovou bojujú o Tokio

Dubovcová so Štrbovou sa predstavili na turnaji World Tour kategórie Four stars v portugalskom Espinhu, kde skončili v 1. kole play off.

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová — Foto: Teraz.sk/SVF

Bratislava 29. júla (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová sa od 30. júla do 4. augusta predstavia na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni. Sú nasadené priamo do hlavnej súťaže a túžia nazbierať ďalšie body do olympijského rebríčka.

Dubovcová so Štrbovou sa predstavili na turnaji World Tour kategórie Four stars v portugalskom Espinhu, kde skončili v 1. kole play off. V F-skupine najskôr zdolali Nemky Ludwigovú a Kozuchovú 2:1, Brazílčankám Bárbare a Fernande podľahli 0:2.

Postup do vyraďovačky si vybojovali z 2. miesta, no v 1. kole nestačili na Američanky Claesovú a Sponcilovú 0:2. V konečnom poradí obsadili Slovenky 17. pozíciu.

„Musím povedať, že sme na dobrej ceste. Zlepšujeme sa krok po kroku, ak nezahráme na jednom turnaji dobre, na ďalšom je to lepšie. Sezóna je dlhá a musíme podávať stabilné výkony. Treba trpezlivosť, nám sa to darí," povedala na pondelňajšej tlačovej konferencii v Bratislave Dubovcová.

Slovenky na päťhviezdičkovom turnaji najvyššej kategórie Major v rámci prestížnej World Tour vo švajčiarskom Gstaade obsadili piate miesto. Tento úspech ich katapultoval vpred aj v rebríčkoch. Vo svetovom renkingu sa prvýkrát počas vyše dvojročného spoločného pôsobenia dostali do elitnej dvadsiatky, v európskom rebríčku figurujú - rovnako rekordne - na 6. pozícii.

„Na turnaji sme zdolali Brazílčanky, jedna z nich je strieborná olympijská medailistka. Je to pre nás veľká motivácia, vedieť, že máme na to zdolávať aj takéto hráčky," poznamenala Dubovcová.

Slovenky môže tešiť aj pohľad na postavenie v provizórnom rebríčku olympijskej kvalifikácie do Tokia 2020. Podľa počtu získaných bodov v cykle kvalifikácie (3920 b.) figurujú na 12. pozícii, no v redukovanom poradí pri zachovaní podmienky o maximálne dvoch miestenkách pre krajinu uzatvárajú elitnú desiatku.

Z tohto rebríčka postúpi na olympijské hry minimálne 15 dvojíc, pravdepodobne však viac, keďže je možné očakávať, že nielen čerstvé svetové šampiónky z Kanady Pavanová a Humanová-Paredesová, ale aj dve krajiny s miestenkou zo septembrového olympijského kvalifikačného turnaja v čínskom Chaj-jangu (18. až 22. septembra) budú aj v elitnej pätnástke konečného poradia.

Na olympijskom kvalifikačnom turnaji, ktorý bude mať v Chaj-jangu premiéru, sa predstaví 16 dvojíc zo 16 najvyššie postavených krajín podľa poradia vo svetovom rebríčku. Slovenky sú v tejto chvíli na 11. mieste a na podujatí v provincii Šan-tung by nemali chýbať. Medzinárodná volejbalová federácia (FIVB) by mala potvrdiť zoznam zúčastnených krajín čoskoro. „My sa sústredíme na rebríček, je to istejšia cesta," uzavrela Štrbová.