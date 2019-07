TASR

Emotívna Tour priniesla slzy Pinota a hrdinu Alaphilippa

Sagan bez väčších problémov obhájil zelený dres a potvrdil, že v bodovacej súťaži nemá v súčasnosti konkurenciu.

Francúzsky cyklista Thibaut Pinot si utiera tvár po tom, čo musel odstúpiť pre problémy s ľavou nohou v priebehu 19. etapy pretekov Tour de France. — Foto: TASR/AP

Paríž 29. júla (TASR) - V poradí 106. edíciu Tour de France označili viacerí cyklistickí experti za jeden z najvzrušujúcejších a najnevyspytateľnejších ročníkov v histórii slávneho etapového podujatia.

Prispeli k tomu nielen rekordný zisk siedmeho zeleného dresu Slováka Petra Sagana za víťazstvo v bodovacej súťaži a prvé juhoamerické prvenstvo v prestížnych pretekoch v podaní Egana Bernala, ale aj ďalšie pútavé momenty, ktoré sa vyskytli počas trojtýždňového 3480 km. dlhého dobrodružstva.

V bodovacej súťaži nemá konkurenciu

Sagan bez väčších problémov obhájil zelený dres a potvrdil, že v bodovacej súťaži nemá v súčasnosti konkurenciu. V nedeľu si v Paríži obliekol už svoj siedmy a osamostatnil sa na čele historického poradia, keď o jeden triumf predstihol legendárneho Nemca Erika Zabela. Trojnásobný majster sveta k tomu pridal aj jedno etapové víťazstvo a po 106. ročníku ich má na konte dvanásť.

Dvadsaťdeväťročný pretekár dosiahol triumf v 5. etape, keď sa presadil v hromadnom špurte. Mohol ich mať na konte aj viac, no aj tento rok mu niekoľkokrát ušli ďalšie etapové vavríny len o chlp. Hneď v prvej etape mu triumf a žltý dres pre lídra pretekov nečakane vyfúkol Holanďan Mike Teunissen, ktorý zdolal jazdca tímu Bora-Hansgrohe na cieľovej páske len o pár centimetrov.

Konzistentný Sagan

Sagan však ukázal svoju konzistentnosť, keď si pripísal celkovo deväť umiestnení v Top 5. Zabel stále drží rekord v počte získaných zelených tričiek za sebou, Sagana pripravil o šancu prekonať ho aj v tejto štatistike chybný verdikt jury v roku 2017, keď ho neprávom vylúčili z pretekov.

„Prvý zelený dres bol pre mňa veľké prekvapenie, pretože som sem išiel najmä s cieľom vyhrávať etapy. No s víťazstvami prišiel aj dres. Druhýkrát to bolo sté výročie Tour a získal som ho opäť. Odvtedy to už bolo ľahšie, alebo lepšie povedané viac pod kontrolou. Som nadšený, že tvorím históriu na Tour de France," citovala oficiálna stránka Tour de France Sagana, ktorý opäť potvrdil povesť šoumena.

Počas pretekov stihol baviť divákov jazdcami na zadnom kolese, podpisom autogramov počas ťažkých stúpaní či votrením sa do spoločnej fotografie členov tímu Ineos.

Najmladší šampión za posledných 110 rokov

Celkovým víťazom TdF 2019 sa stal Kolumbijčan Egan Bernal zo stajne Ineos, ktorý na tróne nahradil svojho tímového kolegu a obhajcu trofeje Gerainta Thomasa, Brit skončil druhý. Postaral sa o historicky prvý triumf juhoamerického jazdca na Tour de France a stal sa tretím najmladším cyklistom, ktorý vyhral najprestížnejšie etapové preteky sveta.

„Je to neskutočné. Asi budem potrebovať niekoľko dní, aby som si uvedomil, čo sa stalo." Bernal sa k veľkým favoritom zaradil po víťazstve na júnovej generálke Okolo Švajčiarska. Na francúzskych cestách sa do priebežného vedenia dostal až v piatkovej 19. etape, ktorú predčasne ukončili po intenzívnom snežení a krupobití. Vedúcu pozíciu si potom bezpečne ustrážil v záverečnom alpskom teste a v nedeľu si mohol užiť v symbolicky na žlto nastriekanom bicykli slávnostný príjazd do Paríža.

„V cieli som sa stretol s mojou rodinou, oslavovali sme spoločne. Som prvý kolumbijský víťaz Tour. Som na to pyšný, moja krajina si to zaslúžila," dodal najmladší šampión Tour od roku 1909. Silu kolumbijskej cyklistiky zvýraznili siedmym miestom Rigoberto Uran a ôsmym Nairo Quintana.

Francúzsky sen sa rozplynul tesne pred koncom

Francúzsky sen o celkovom víťazovi Tour sa rozplynul po odstúpení Thibauta Pinota v 19. etape. V tom čase figuroval na piatej pozícii v priebežnom poradí, stále s reálnou šancou na prvenstvo. Jazdec tímu Groupama-FDJ dokončil už 18. etapu s obrovskými bolesťami v ľavom stehne, o deň neskôr pri stúpaní na Montee d'Aussois jeho strata narastala, požiadal aj o lekársku pomoc, ale napokon to musel vzdať. So slzami v očiach zosadol z bicykla a Tour sa pre neho skončila tri etapy pred parížskym cieľom.

Francúzske nádeje ešte živil Julian Alaphilippe ako jedno z najväčších prekvapení ročníka. Jazdec stajne Deceuninck-Quick-Step mal na sebe žltý dres celkovo 14 dní. Slávny "maillot jaune" si obliekol prvýkrát v 3. etape, ako prvý Francúz od roku 2014. Vydržal v ňom do 6. etapy, potom ho na krátko stratil, ale v 8. etape sa opäť vyhupol na čelo celkovej klasifikácie, kde zostal až do 19. etapy.

Skutočný hrdina Tour

Alaphilippe bol skutočným hrdinom tohtoročnej edície, domáci miláčik svojím dravým spôsobom cyklistiky, riskantnými zjazdmi či vyčerpávajúcimi stúpaniami, pri ktorých držal krok s klasickými vrchármi, bavil tri týždne divákov a zásluhou toho mu organizátori udelili titul najbojovnejšieho pretekára celej Tour. Vďaka tomu sa aj on predstavil na slávnostnom pódiu. V celkovom poradí skončil piaty.

Dvadsaťsedemročný Francúz doplatil na predčasné ukončenie 19. etapy v dôsledku nepriaznivého počasia. Jury sa zhodla, že po snehovej búrke a krupobití boli cesty v záverečnej časti etapy príliš nebezpečné, aby tadiaľ jazdci prešli. Jeden úsek zahatal čerstvý zosuv pôdy, ktorý by nestihli cestári včas sprejazdniť. Správa o neutralizácii etapy bola pre mnohých jazdcov šokom a mnohí nechápali, prečo majú spomaliť.

Bláznivá Tour

Za konečné výsledky etapy napokon uznali poradie na najvyššom bode tohtoročnej Tour, na Col de l'Iseran 37 km pred pôvodným cieľom. Bernal bol na vrchole prvý s náskokom 2:07 min pred Alaphilippeom, pritom pred etapou za ním zaostával o 1:30 min.

„Táto Tour je bláznivá. Ani vo sne by nám nenapadlo, že môže prísť takýto deň. Ale nemohli ísť ďalej, bolo to nemožné. Najdôležitejšie sú pre nás zdravie a bezpečnosť cyklistov," reagoval na chaos riaditeľ pretekov Christian Prudhomme.

Tour poznačili aj desivé pády. Až trikrát sa porúčal k zemi obhajca Thomas, vždy však vyviazol bez vážnejšieho zranenia. Z priebežného deviateho miesta musel odstúpiť Dán Jakob Fuglsang, ktorý si v 16. etape zranil ľavú ruku. Hrôzostrašný pád mal vo 4. etape domáci Pierre-Luc Perichon. Pretekár pred ním sa uhol ostrovčeku v strede cesty, jemu sa to však už nepodarilo a vyletel do vzduchu. Našťastie pád nemal pre neho vážne následky.

Najhoršie odpadol van Aert

Najhoršie dopadol Belgičan Wout van Aert. Počas individuálnej časovky v 13. etape sa mu stala osudnou zákruta v záverečnom kilometri, kde si nesprávne vymeral prejazd, zachytil sa o zábradlie a skončil na zemi. Pri páde si prepichol stehno o tyč a musel podstúpiť operáciu. Zranenie vyzeralo tak škaredo, že jazdca tímu Jumbo-Visma radšej zakrýval člen jeho stajne transparentmi.

„Povedal mi, aby som sa nepozeral na moju nohu. Keď prišiel lekár, začal sa ma pýtať, či sa viem pohnúť. Vtedy som vedel, že niečo musí byť veľmi zle," prezradil Van Aert. Vyšetrenia našťastie nepotvrdili zlomeninu nohy.

Bodkovaný dres pre Bardeta

Bodkovaný dres pre víťaza vrchárskej súťaže si vybojoval domáci Romain Bardet (Ag2r), v tímovej súťaži vyhral španielsky Movistar pred Trekom-Segafredo z USA a britským Ineosom. Najviac etapových vavrínov - tri - uchmatol Caleb Ewan. Ten pri svojej premiére na podujatí zvíťazil aj v záverečnej etape s prestížnym dojazdom v Paríži.

Pretekár tímu Lotto-Soudal preukázal v posledných metroch svoje špurtérske kvality, prešmykol sa popri pravej bariére a predstihol Dylana Groenewegena i Niccola Bonifazia.

„Je to neuveriteľné. Vyhrať na Champs-Elysées je neskutočný pocit. Tour pre mňa odštartovala pomalšie, myslel som si, že ju ani nedokončím, ale druhá polovica bola pre mňa nesmierne úspešná. V poslednej etape to bolo v závere dosť chaotické, príliš som čakal a bol som dosť vzadu. Skúsil som to cez tú pravú stranu a nakoniec som mal dosť rýchlosti. Osem rokov dozadu, keď som bol prvýkrát na Champs-Elysées, som povedal, že tu jedného dňa vyhrám. Je fantastické, že som to dokázal už na mojej premiérovej Tour," uviedol 25-ročný Austrálčan.