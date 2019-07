Dominika Pacigová

Logopedička: Mamička vie správnu reč dieťaťa ovplyvniť už tesne po pôrode. Toto by mala ihneď urobiť

Detí, ktoré majú problémy s rečou či artikuláciou, je v porovnaní s predošlými rokmi omnoho viac.

BRATISLAVA 29. júla - Nesprávna výslovnosť, artikulácia či zajakávanie. Ak spozorujeme u dieťaťa rečové problémy, prípadne ak do troch rokov netvorí trojslovné prehovory, rodičia by mali začať riešiť tento problém s odborníkom. Práve o rečových poruchách sme sa v štúdiu Dobrých novín rozprávali s klinickou logopedičkou Zuzanou Jandovou.

Cumlík namiesto pršteka

Rečový vývin dieťaťa ovplyvňuje už to, akým spôsobom je kojené, respektíve ako prijíma potravu. „Dôležité je, aby dieťa bolo správne kojené. Ak mamičky nemôžu kojiť, dieťatko by malo mať fľašu, ktorá je prispôsobená tomu, aby sa správne vyvíjali oromotorické svaly,“​ povedala Zuzana Jandová.

Cumlík by mal mať podľa jej slov tvar bradavky, nemala by v ňom byť ani veľká, ani malá dierka. „V prípade, že si dieťatko dáva prštek od pusy, odporúčame cumlík. Ten sa dá ľahšie odstrániť ako samotný prst. Päť alebo šesťročné dieťa by však nemalo mať cumeľ alebo fľašu. Mali by sme ich odstrániť do osemnásteho mesiaca života,“​ objasnila.

Deťom by sme nemali dávať len mixovanú stravu

Reč sa však formuje aj v závislosti od rozvoja hrubej motoriky. „Tá predstavuje základ pre správny vývin reči od prvého dňa dieťaťa. Mama by si mala privinúť dieťa na telo, už vtedy vidíme prvé znaky lokomócie, teda plazenia sa. To je dôležité pre rozvoj jemnej motoriky, zrakového a sluchového spracovávania a tiež reči,“ vysvetlila.

Rečové poruchy spôsobuje viacero faktorov. „Jednou z príčin sú telefóny či tablety. Je nesprávne, ak rodič dá dieťaťu pozerať rozprávku cez tablet. Ďalším problémom je, že deti majú málo pohybu alebo idú príliš skoro do predškolských zariadení. Na druhej strane, rodičia by nemali robiť všetko za deti. Mali by ich nechať experimentovať, loziť, nemali by im dávať len mixovanú stravu, ale aj rožok, aby žuli,“​ uviedla.

Problémy, ktoré sa dajú odstrániť

Medzi najproblémovejšie hlásky patrí r, l a sykavky. Logopédi však neodporúčajú cvičenia ani experimenty, ako napríklad naučiť dieťa hlásku "r" prostredníctvom "td". „Ak budeme rozprávať len td, dieťa sa môže, ale nemusí naučiť r. Je to však veľmi neprofesionálne. V prvom rade sa musíme pozrieť do ústnej dutiny, či je jazyk správne položený alebo či dieťa dokáže prehĺtať dospelým prehĺtaním. Ak nedokáže, nemôžeme ho naučiť vyvodzovať hlásku r,“​ prezradila.

Rečové vady, ako napríklad nesprávna artikulácia, sa dajú odstrániť v priebehu celého života. „Nesprávna artikulácia je len nesprávna poloha jazyka. Jazyk je však sval, vieme ho posilniť, správne nasmerovať a artikulovať sa dokáže naučiť aj dospelý. Dôležitý je však čas. Ak niekto nesprávne artikuluje hlásku r 10 rokov, taký istý čas bude trvať, kým sa to pretransformuje a 10 rokov sa to bude fixovať,“​ dodala.

