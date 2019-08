Kristián Plaštiak

Milionára dojala fotka chlapca, ktorý sa učí vo svetle pouličnej lampy. Okamžite sadol na lietadlo

Pomoc do Peru prišla z ďalekého Bahrajnu.

— Foto: reprofoto Youtube, Instagram/jacob_mubarak87

MOCHE 4. augusta - Príbeh z Peru je ako vystrihnutý z filmového plátna. Po tom, čo sa na internete objavilo video z priemyselnej kamery, na ktorom možno vidieť Víctora Martína Angula Córdobu, ako sa pripravuje do školy iba pod svetlom pouličnej lampy, sa mu rozhodol pomôcť bahrajnský milionár. Informuje o tom portál Good News Network.

Problém nebol v tom, že by chlapcova matka nemala peniaze na zaplatenie elektriny. Nemala však dokumenty, ktorými by mohla preukázať, že dom skutočne patrí jej. Mesto jej, bohužiaľ, z toho dôvodu nemohlo poskytnúť prúd. Víctor sa preto rozhodol pripraviť do školy na zajtrajšie vyučovanie vonku pod pouličnou lampou. Chlapcovi, ktorý zo všetkého najviac túži stať sa policajtom, pomohol aj miestny primátor, ktorý mu poslal školské pomôcky, aby ho podporil v štúdiu.

Pomoc dorazila z Perského zálivu

Ozajstnú podporu mu však preukázal až 31-ročný bahrajnský milionár Yaqoob Yusuf Ahmed Mubarak, ktorý za chlapcom priletel z Perzského zálivu. Víctorovo odhodlanie a vôľa nájsť cestu tam, kde ju iní nehľadajú, sa ho dotkli a spomenul si na svoje vlastné študentské časy. Odletel za chlapcom a stretol sa s ním a jeho rodinou, aby zistil, ako sa v skutočnosti veci majú.

Yaqoob priletel za chlapcom ešte v máji a keď uvidel, v akom stave je Víctorov domov, rozhodol sa, že finančne podporí jeho prestavbu. Teraz majú o niekoľko izieb viac, pričom milionár pomohol aj škole, ktorá má úplne nový nábytok a počítačovú miestnosť. Víctorovi dal všetko, čo potrebuje. Má nové oblečenie, nejakú sumu peňazí a vďaka Yaqoobovi dostal Víctorov priateľ nový invalidný vozík.

Okrem toho Yaqoob prispel mestu na vzdelávací systém. Správa o ich priateľstve obletela celý svet. Na videách nižšie si môžete pozrieť to, ako sa Víctor pripravoval do školy a jeho priateľstvo s Yaqoobom.