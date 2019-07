Kristián Plaštiak

Dnes o 20:59 čítanie na minútu 0 zdieľaní To vás prekvapí: Tvrdohlavé a neposlušné deti sú v budúcnosti úspešnejšie, tvrdí štúdia

Všetci rodičia by mali zbystriť pozornosť a prehodnotiť svoje metódy.

Ilustračný obrázok — Foto: Pixabay

WASHINGTON 31. júla - Nová štúdia odhalila, že tvrdohlavé a neposlušné deti budú v budúcnosti úspešnejšie. Vraj za to môže fakt, že sú zvedavé a svojimi otázkami chcú zistiť, ako možno „prekročiť“ stanovené hranice. Štúdia, ktorá sledovala tri tisícky detí vo veku od osem do dvanásť rokov, zbierala informácie od roku 1968, informuje portál Bright Side.

Samozrejme, že úspech ide ruka v ruke s tým, do akej rodiny sa človek narodí. Dieťa totiž pomáha utvárať jeho okolie a to, čo ho odmalička obklopuje počnúc rodinou. Úspech detí v dospelosti je však aj výsledkom ich sebeckosti a vôli stavať na prvé miesto seba a svoje záujmy. To tvrdí štúdia uverejnený na portáli Researchgate, na ktorej pracovali vedci z USA, Nemecka, či Luxemburska.

Atraktívnejší pre zamestnávateľa

S pravidlami sa nestotožňujú a pri jednaní o zmluve a platových podmienkach sú veľmi prefíkaní. Táto ich neprispôsobivosť vedie k tomu, že pre zamestnávateľa vyzerajú atraktívnejšie. Jednoducho ho dokážu presvedčiť, že sa na túto pozíciu hodia.

Neposlušné deti majú problém s dodržiavaním hygienických návykov Foto: Pixnio

Po štyridsiatich rokoch je jasné, že deti, ktoré vystrájali a neposlúchali autority, mali väčšiu tendenciu pýtať sa otázky na všetko okolo seba, vďaka čomu premýšľali aj za hranice toho, čo mali dovolené. Táto kreatívna výhoda je vynikajúca, pokiaľ chce človek začať vlastné podnikanie.

Deti považované za rebelov sa v budúcnosti dokázali zamestnať na vyšších postoch, čo im zaručilo, že zarobili viac peňazí. Známky zjavne nie sú všetko. Ak je teda vaše dieťa neposlušné, nezúfajte. Je tu šanca, že bude v budúcnosti úspešné.